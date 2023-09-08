Двох жителів Білгород-Дністровського району удитимуть за скоєння грабежів

Слідчі висунули правопорушникам обвинувачення у скоєнні злочину, що кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

30-річний житель Білгорода-Дністровського приїхав в одне із селищ Шабівської територіальної громади у гості і пограбував місцевого 82-річного чоловіка. Зловмисник переліз через огорожу на територію домоволодіння дідуся, коли він перебував на присадибній ділянці, схопив господаря за сорочку, штовхнув і зірвав з його шиї золотий ланцюжок із хрестиком вартістю понад 26 тисяч гривень. Правопорушника, який виявився раніше судимим за вчинення корисливих злочинів та має непогашену судимість, поліцейські викрили «по гарячих слідах» і затримали у процесуальному порядку. Здобуте ним у протиправний спосіб майно вилучили та повернули власнику.

А 23-річний житель Мологівської територіальної громади в одному з її сіл пограбував молодь. На зупинці громадського транспорту зловмисник підійшов до 17-річного хлопця, наніс йому декілька ударів кулаками в обличчя і відібрав 350 гривень та кепку. Коли ж знайома потерпілого, 18-річна односельчанка, почала кричати – нападник повалив її на землю і забрав у неї мобільний телефон вартістю понад 3000 гривень, після чого втік з місця злочину. Поліцейські викрили правопорушника того ж дня, вилучили у нього майно потерпілих та повернули його власникам.

«На час слідства суд обрав старшому за віком чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а молодшому – домашній арешт. За наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями під час досудового розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом прокурорів Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули фігурантам обвинувачення у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому в умовах воєнного стану, зокрема повторно та поєднаному з проникненням на чужу територію. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування слідчі завершили і обвинувальні акти скерували до суду», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини