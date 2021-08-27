В Харьковском горсовете проходит обыск

Правоохранители обыскивают шестой этаж мэрии Харькова, где расположен департамент жилищного хозяйства.

Обыск проводит полиция по решению суда в рамках уголовного дела по факту совершения преступления в период 2018-2020 годов.

“Проходят обыски по части 3 ст. 191 Уголовного кодекса по факту присвоения бюджетных средств. В обысках фигурирует КП „Жилкомсервис“, которое было заказчиком ремонтов подъездов в жилых домах. Сейчас изымается документация, проводятся следственные действия”, — прокомментировал ситуацию УНН прессекретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Отметим, что секретарем горсовета и и.о. мэра Харькова является Игорь Терехов, однако о его возможной причастности к преступлению, которое раскрывают правоохранители, пока не сообщается.

Стоит добавить, что сын Игоря Терехов Николай ранее возглавлял коммунальное предприятие “Харьковское ремонтно- строительное предприятие”.

О связи сына Терехова, самого и.о. мэра и его подчинённого по вопросам ЖКХ Романа Нехорошкова пишет телеграмм канал “Харьков. Бои без правил”, полагая, что сын Терехова должен был обеспечить пиар отцу на вопросе ремонта подъездов при помощи своих подрядчиков. Но официальных подтверждений этой информации нет. // УНН