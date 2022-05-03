Адвоката на Волині викрили під час одержання 800 доларів хабаря

Керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства повідомив одному з адвокатів про підозру у зловживанні впливом та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів (ч.3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України).

Захисник був відповідальним від однієї з міських рад області за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у період воєнного стану в Україні, відтак міг вирішувати із посадовцями органу місцевого самоврядування питання щодо включення військовозобов’язаних чоловіків до списку перевізників, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги.

Зранку 02 травня 2022 року адвоката за оперативного супроводу працівників УСБУ в області затримали під час одержання 800 доларів США неправомірної вигоди, яку він вимагав та одержав від громадянина за сприяння у внесенні в такий список чоловіків, які мали намір увезти собі з-за кордону автомобілі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження встановлюються особи інших причетних до незаконної діяльності.

Довідково: згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 КК України незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, карається позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури