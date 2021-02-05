«Смотрящего» за Харьковщиной отправили в СИЗО

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Держинский районный суд Харькова избрал меру пресечения для Вадима Изотова которого называют «смотрящим» за Харьковской областью.

Об этом Newsroom сообщила пресс-секретарь Дзержинского районного суда Руслана Тягунова. В следственном изоляторе Вадим Изотов по кличке «Изот» пробудет до 4 марта. Заседание длилось несколько часов, потому что дважды в полицию поступали ложные сообщения о минировании здания суда. После первого звонка из помещения вывели около 90 людей, после второго сообщения суд продолжил работу.

Вадим Изотов. Фото: областная прокуратура

Ранее Newsroom писал, что «смотрящему» за Харьковом, который три года скрывался от полиции, грозит 12 лет тюрьмы. Вадиму Изотову инкриминируют кражу, незаконное обращение с оружием, а также угрозы и оказание сопротивления силовикам. По данным следствия, в 2017 году криминальный авторитет c помощью специального оборудования украл из припаркованной возле Саржиного яра машины $25 тысяч. В феврале 2018 года в принадлежащем «Изоту» Lexus силовики нашли холодное оружие. После этого мужчину объявили в государственный розыск. В марте 2020 года правоохранители заметили машину подозреваемого на окружной дороге. Началась погоня, Изотов доехал до улицы Белогорской, протаранил несколько машин и скрылся. 12 ноября фигуранта задержали в Сумской области.

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