«Смотрящего» за Харьковщиной отправили в СИЗО

Держинский районный суд Харькова избрал меру пресечения для Вадима Изотова которого называют «смотрящим» за Харьковской областью.

Об этом Newsroom сообщила пресс-секретарь Дзержинского районного суда Руслана Тягунова. В следственном изоляторе Вадим Изотов по кличке «Изот» пробудет до 4 марта. Заседание длилось несколько часов, потому что дважды в полицию поступали ложные сообщения о минировании здания суда. После первого звонка из помещения вывели около 90 людей, после второго сообщения суд продолжил работу.

Ранее Newsroom писал, что «смотрящему» за Харьковом, который три года скрывался от полиции, грозит 12 лет тюрьмы. Вадиму Изотову инкриминируют кражу, незаконное обращение с оружием, а также угрозы и оказание сопротивления силовикам. По данным следствия, в 2017 году криминальный авторитет c помощью специального оборудования украл из припаркованной возле Саржиного яра машины $25 тысяч. В феврале 2018 года в принадлежащем «Изоту» Lexus силовики нашли холодное оружие. После этого мужчину объявили в государственный розыск. В марте 2020 года правоохранители заметили машину подозреваемого на окружной дороге. Началась погоня, Изотов доехал до улицы Белогорской, протаранил несколько машин и скрылся. 12 ноября фигуранта задержали в Сумской области.