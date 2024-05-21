Виготовили неправдиві висновки лабораторії для випуску в обіг фальсифікованих ліків – судитимуть начальницю та двох співробітниць приватної лабораторії

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника та двох службових осіб випробувальної лабораторії, за обвинуваченням у пособництві у придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також збуті завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із службовою особою шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 321-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, представники товариства-імпортера лікарських засобів з Індії ввезли в Україну фальсифіковані ліки з метою їх незаконного продажу в Україні.

Лікарські засоби не відповідали вимогам законодавства в частині маркування, зокрема на упаковці не було зазначено коли закінчується строк придатності ліків. На вказані недоліки мали звернути увагу фахівці Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Також фахівці служби мали провести дослідження якості вказаних лікарських засобів.

Директор Департаменту Держлікслужби, з метою отримання позитивних висновків щодо вказаних лікарських засобів, залучила для проведення досліджень начальницю та двох лаборанток приватної лабораторії.

Працівники лабораторії, порушуючи вимоги чинного законодавства, виготовили фальсифікований висновок про відповідність партії із 4 імпортованих з Індії лікарських засобів, оскільки при проведенні експертного дослідження не дотримались методів контролю якості.

Київська міська прокуратура