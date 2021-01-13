Поліцейських судитимуть за перевищення службових повноважень із застосуванням газового балончика

За погодженням з обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох співробітників Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, 13 квітня 2019 року чоловік, який прогулювався із собакою, помітив, що автомобіль патрульної поліції сховано в кущах, і зробив зауваження. Чоловік почав відходити від них, і один з патрульних, схопивши його за ліве передпліччя, став заводити його руку за спину, дістав балончик зі сльозогінним газом та бризнув в обличчя потерпілому.

Відчувши різку печію в очах, чоловік відвернувся від поліцейських. Патрульні цим скористалися, підбивши потерпілого під коліна, повалили його на землю та надягли кайданки, які зняли вже у відділі поліції.

Внаслідок неправомірних дій поліцейських чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснювало Територіальне управління ДБР, розташоване в м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури