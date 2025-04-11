З виправної колонії в Кривому Розі втік засуджений. За інформацію про нього обіцяють нагороду (фото)

З колонії втік засуджений у Кривому Розі: відомі його фото та прикмети.

Про це повідомляє Дніпро Регіон з посиланням на поліцію в області.

57-річний Костянтин Лисак з Нікополя відбував покарання у 80-й колонії.

Був одягнений: зимова синя куртка, пісочні штани та чорна в’язана шапка.

Прикмети: 167 см зростом, худорлявий, обличчя кругле, волосся світло-русяве, карі очі. Має татуювання на правій руці «Зло».

За інформацію про місцезнаходження чоловіка обіцяють матеріальну нагороду. Якщо маєте інформацію, телефонуйте:

0961496435 – начальник установи, 0971567564 – перший заступник, 0964131715 – начальник оперативного відділу або 0967971463 – начальник відділу нагляду і безпеки.