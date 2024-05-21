У Києві правоохоронці розшукують 13-річного хлопця (фото)

До Голосіївського управління поліції звернулась місцева мешканка із заявою про зникнення сина, 2010 року народження. Підліток 20 травня пішов з дому на вулиці Академіка Заболотного та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 13-15 років, зріст близько 153 см, худорлявої тілобудови, світло русе довге волосся.

Був одягнений: майка чорна з білими смужками, темно-сірі шорти, чорно- рожеві кросовки.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження дитини або будь-якою іншою інформацією, яка сприятиме встановленню її місця перебування, повідомити у поліцію за номерами: (063) 445 79 73, (063) 445 7973 або 102

Поліція Києва