на старокостянтинівщині жінку засудили за вчинення домашнього насильства над рідною матір’ю

Суд визнав 48-річну місцеву жительку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України й призначив їй чотири місяці арешту.

74-річна пенсіонерка страждала від протиправної поведінки своєї доньки, яка вдома у стані алкогольного сп’яніння постійно влаштовувала сварки, погрожувала матері та ображала її. Поліцейські складали на кривдницю адміністративні протоколи, проводили з нею профілактичні бесіди, та жінка на шлях виправлення не стала.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження й оголосили правопорушниці підозру у вчиненні систематичного психологічного насильства стосовно рідної матері. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів провадження і призначив кривдниці 4 місяці арешту.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області