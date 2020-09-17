За надання хабара дільничному – 2 роки у в’язниці

Жінка хотіла уникнути адміністративного нагляду

За публічного обвинувачення прокурорів Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури ухвалено вирок, яким громадянку

засуджено до 2 років позбавлення волі за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі органів Національної поліції (ч. 1 ст. 369 КК України).

Слідством встановлено, що у липні 2020 року раніше судима жителька смт Новопскова надала дільничному офіцеру Новопсковського відділу поліції неправомірну вигоду у розмірі 1 тис. грн з метою уникнення проведення стосовно неї заходів контролю правоохоронних органів під час адміністративного нагляду – обов’язкової перевірки за місцем проживання.

Новопсковським районним судом Луганської області визнано вину жінки доведеною у повному обсязі та підтримано позицію сторони обвинувачення аби притягнути жінку до кримінальної відповідальності у вигляді реальної міри

покарання.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів з дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури