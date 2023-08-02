На Прикарпатті до 4 років ув’язнення засуджено директора лісгоспу, який збив 9-річну дівчинку і кинув її помирати

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав директора одного з лісгоспів винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками та залишенням у небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч.1 ст.135 КК України).

Йому призначено покарання – чотири роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки.

В суді прокурор довів, що увечері 20 січня 2022 року чоловік, керуючи службовим автомобілем марки «Renault Duster», у с. Лоєва Надвірнянського району виїхав за межі проїзної частини дороги праворуч на узбіччя та вчинив наїзд на 9-річну дівчинку, яка йшла з матір’ю та братом.



Після ДТП він покинув місце пригоди, не вживши жодних заходів для надання допомоги. Від отриманих травм дитина померла через кілька годин у лікарні.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура