Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на вечір 16.06.2024

Впродовж дня ворог інтенсивно нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 88.

На Харківському напрямку російські загарбники двічі атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили один штурм противника, ще один – триває. По Вовчанських Хуторах ворожа авіація зі сторони Бєлгорода (рф) завдала два удари шістнадцятьма НАРами.

На Куп’янському напрямку наші оборонці стримують натиск ворога біля Берестового та Степової Новоселівки. На даний час там триває два боєзіткнення. По селу Піски-Радьківські окупаційні війська завдали удару керованою авіаційною бомбою, по Синьківці вдарили шістнадцятьма НАРами.

На Лиманському напрямку впродовж дня противник 10 разів атакував в районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Активно застосовує авіацію, зокрема, завдав три удари шістьма КАБами по Дружелюбівці, ще два удари, теж шістьма КАБами, по Шийківці. Українські воїни три штурмові дії відбили, ще сім боєзіткнень – тривають.

За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали: 54 окупанти, одна ББМ та склад боєприпасів.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. 25 штурмів агресора успіху не мали, ще 11 атак – тривають.

За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Наші оборонці відбили п’ять атакувальних дій ворога. Ще стільки ж продовжуються. Авіаційних ударів КАБами зазнали Гірник та Костянтинівка. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 56 окупантів та одна станція РЕБ.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак російських загарбників в районі Кринок. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ