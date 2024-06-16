Поліцейські встановлюють обставини загибелі 15-річної дівчини на Одещині

Сьогодні, 16 червня, близько 15-ї години на перегоні між станціями Мардарівка і Чубівка на неї наїхав вантажний потяг.

Повідомлення про трагічну подію в поліцію надійшло від машиніста.

Попередньо поліцейські встановили, що жителька Кульницької ОТГ, 2008 р.н., йшла між коліями, на звукові сигнали, які подавав машиніст, не реагувала. Екстрене гальмування потяга, яке було ним застосоване, не дозволило уникнути наїзду.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надана правова кваліфікація.

Подільське районне управління поліції в Одеській області