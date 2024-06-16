Чиновник, підозрюваний у роботі на ФСБ, отримав від влади… квартиру у подарунок

Посадовцю, якого вже на той момент «вела» СБУ, міський голова Хмельницького особисто вручив ключі від житла у новобудові

Начальник відділу програмного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Руслан Бітюков, який тепер підозрюється у державній зраді, отримав під час війни від місцевої влади квартиру у новобудові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Ідеться про помешкання площею 34,4 кв. м у житловому комплексі «Містечко північне». Бітюков став власником нерухомості у середині липня 2023 року. Тобто у період повномасштабної війни Росії проти України.

У червні 2023 року міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в урочистій обстановці вручив ключі від квартир сімом працівникам управління праці та соціального захисту населення міськради. Серед них був і Бітюков.

«Ну але це люди, які працюють давно і дуже серйозно. Долучалися до ліквідації наслідків терористичних атак і так далі», – так тоді пояснював вибір щасливчиків міський голова, роздаючи квартири підлеглим.

За інформацією джерел «Главкома» у правоохоронних органах, посадовець Руслан Бітюков потрапив у поле зору СБУ ще восени 2022 року. Тоді спецслужбі стало відомо про факти контакту і нібито «дружніх переписок». А вже 14 червня 2024 року Служба безпеки затримала чиновника «на гарячому», коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані куратору ФСБ. За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону.

Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х в Московському технічному університеті імені Баумана.

Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Згодом міський голова Олександр Симчишин прокоментував затримання свого підлеглого: «Мені дуже хотілося, щоб ця істота отримала по заслугам… Ми розуміємо, що міська рада – той об’єкт, за яким стежать, особливо, якщо врахувати, скільки ми всього робимо для сил оборони. У даному випадку проблема в тому, що людина мала доступ до особливої інформації».