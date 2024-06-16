У Києві компанія малоліток вчинила хуліганські дії відносно іноземця

Перебуваючи у приміщенні столичного супермаркету, група малолітніх хлопців підійшла до громадянина іншої країни, та один з підлітків застосував до нього балончик дратівливої дії. Особи правопорушників встановлені, поліцейські проводять з ними слідчі дії.

Подія відбулась на днях у Солом’янському районі столиці. Згідно із повідомленням, до іноземця, у той час коли він знаходився у приміщенні супермаркету, підійшла компанія невідомих та один з них розпилив йому в обличчя газовий балон.

Співробітники кримінальної поліції із залученням аналітиків кримінального аналізу упродовж двох годин встановили причетних до скоєння злочину осіб. Ними виявились троє місцевих мешканців – двоє 12 та один 13 років. Їх разом з батьками запрошено до управління поліції для надання свідчень щодо інциденту. Крім того, співробітники поліції вилучили знаряддя злочину.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом. Наразі з учасниками тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Києва