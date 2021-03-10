Патрульні Києва по гарячих слідах виявили шахраїв «з пенсійного фонду»

Вчора, близько 14-ї години дня, на лінію 102 надійшло повідомлення про ймовірне шахрайство на вулиці Йорданській.

Заявниця розповіла, що двоє невідомих жінок, представившись працівницями пенсійного фонду, скористались довірою та обміняли її грошові кошти на фальшиві. Після чого пішли у невідомому напрямку. Постраждала описала зовнішній вигляд осіб.

Поліцейські, які прибули на виклик, про дану подію орієнтували усі наряди поліції міста та викликали слідчо-оперативну групу.

Під час обстеження прилеглої території, інспектори Роман Жуковський та Анна Скалозуб звернули увагу на підозріле авто BMW, в салоні якого знаходились особи схожі за описом. Патрульні зупинили транспортний засіб, потерпіла впізнала в пасажирах своїх кривдників.

Подальшим з’ясуванням всіх обставин події та наданням кваліфікації діям затриманих займається слідчо-оперативна група.

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