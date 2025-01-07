Судитимуть іноземця, який обкрадав підприємців на Тячівщині

В листопаді 2024 року співробітники Тячівський районний відділ поліції розкрили ряд майнових злочинів, скоєних на території району. Було встановлено, що їх вчинення причетний 27-річний громадянин однієї з країн ЄС. Метою його перебування на території України було власне збагачення за рахунок викрадених коштів у місцевих підприємців.

Серед потерпілих від дій зловмисника – власники магазинів, кав’ярень та автозаправок. Фігуранта оперативники затримали одразу після пограбування останньої з цих локацій.

У всіх випадках зловмисник виламував вхідні двері приміщень та викрадав готівку з каси.

Слідчі завершили досудове розслідування у цій справі та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду. Затриманому інкримінують ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на грабіж та крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану.

Зловмиснику загрожує до років ув`язнення.

Поліція Закарпатської області