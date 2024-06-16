«Нейтральна» Швейцарія бачить Путіна на новому саміті миру без арешту. А можно побачити саміт і не в Швейцарії

Російський диктатор Володимир Путін може бути присутнім на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією, попри наявність ордера Міжнародного кримінального суду.

Про це заявила президент Швейцарії Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференцію за підсумками саміту.

На питання журналістів щодо можливої присутності Путіна у Швейцарії з урахуванням виданого МКС ордера на його арешт для подальших переговорів і, можливо, конференції щодо миру в Україні, Амхерд сказала, що це можливо.