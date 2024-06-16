«Нейтральна» Швейцарія бачить Путіна на новому саміті миру без арешту. А можно побачити саміт і не в Швейцарії
Російський диктатор Володимир Путін може бути присутнім на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією, попри наявність ордера Міжнародного кримінального суду.
Про це заявила президент Швейцарії Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференцію за підсумками саміту.
“Так, якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду”, – сказала вона.
Її слова також підтвердив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Він сказав, що це може бути організовано.
“Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми маємо робити це разом із МКС, але як держава, що приймає, – можемо зробити виняток із цього”, – сказав він.