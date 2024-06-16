Одеситку покарали за «злиття» місць роздачі повісток

Комінтернівський районний суд Одеської області визнав мешканку Одеси винною у поширенні інформації про місця роботи мобільних груп територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Одесі та присудив їй як покарання штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку райсуду.

За даними слідства, на початку січня поточного року жінка отримала інформацію про дати та місця проведення військових мобілізаційних заходів щодо оповіщення населення і, бажаючи сприяти ухиленню громадян від виконання обов’язку з’явитися в ТЦК м СП, 9 січня 2024 року опублікувала в одній із груп месенджера Viber, яка містила 887 учасників, графік та адреси роботи в Одесі пересувних блокпостів з 4 по 29 січня для проведення заходів щодо оповіщення людських мобілізаційних ресурсів.

Як зазначають у суді, ця інформація виявилася правдивою, і її передчасна публікація значною мірою ускладнила роботу військових за вказаними адресами та сприяла ухилення громадян від мобілізації.

Таким чином, сказано у вироку, одеситка «навмисно вчинила дії, спрямовані на зниження обороноздатності України, загрозу її національній безпеці».

Суд кваліфікував її дії за ч. 1 ст. 114-1 КК України як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України у особливий період. У процесі досудового розслідування вона визнала свою провину та пішла на угоду зі слідством.

Також суд прийняв до уваги, що раніше жінка не була судимою і, до того ж, виховує трьох малолітніх дітей.

Таким чином, суд визнав жінку винною та призначив їй штраф у розмірі 170 тисяч гривень (10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а також конфіскував її мобільний телефон, використаний як знаряддя злочину. // Одеське життя