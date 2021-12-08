На Хмельниччині затримали 37-річного водія, який у стані сп’яніння вчинив смертельну ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 6 грудня, близько 14.00 години на трасі «Житомир — Чернівці» поблизу с. Міцівці на Дунаєвеччині.

37-річний житель с. Морозів, керуючи мікроавтобусом «Мерседес Віто», допустив зіткнення з міні вантажівкою «ГАЗ» під керуванням 66-річного жителя Кам’янця-Подільського. У результаті зіткнення «ГАЗ» з’їхав у кювет і перекинувся.

Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер і був госпіталізований до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Його 54-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події.

Перевірка показала, що водій мікроавтобуса перебував за кермом у стані сп’яніння. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. Наразі слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області