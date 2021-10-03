В Днепре автовор, убегая, ворвался в чужую квартиру и заперся в туалете

В Днепре правоохранители обнаружили мужчину, вероятно причастного к угону авто, однако его задержание было не из простых.

Как сообщили в Патрульной полиции, 2 октября экипаж получил ориентировку по поводу незаконного завладения автомобилем Audi. С помощью камер «Безопасный город» полицейские выяснили, что машина движется по Соборному району.

«Патрульные обнаружили указанный автомобиль и подали водителю требование об остановке с помощью спецсигналов и громкоговорителя. Впрочем водитель не отреагировал, а наоборот ускорился, пытаясь исчезнуть из поля зрения блюстителей порядка. Впоследствии автомобиль заблокировали на улице Высоковольтной. Но водитель выбежал из автомобиля и начал убегать. Он забежал в один из домов на улице Абхазской. Его обнаружили в туалете одной из квартир«, — говорится в сообщении.

Хозяева квартиры рассказали, что к ним в дверь позвонил неизвестный мужчина, а когда они открыли, неожиданно ворвался внутрь, забежал в туалет и закрылся там.

В конце концов 25-летнего гражданина задержали. У него обнаружили ключи от Audi, похожий на пистолет предмет и удостоверение водителя, которое ему не принадлежит. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия. // УНИАН