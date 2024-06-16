Все було сплановано. Росію звинуватили у навмисному голоді при облозі Маріуполя

Юристи міжнародної правничої організації Global Rights Compliance (GRC) звернулися до Міжнарожного кримінального суду із поданням, в якому йдеться про те, що керівництво РФ свідомо створило в українському місті умови, що призвели до голоду і смерті тисяч людей.

Маріуполь 22 квітня. Фото: Маріупольська міська рада.

Голод був частиною продуманої Росією тактики захоплення Маріуполя. Згідно з новим аналізом, поданим правозахисниками до Міжнародного кримінального суду, це можна вважати воєнним злочином, повідомляє The Guardian.

Все було сплановано

Під час 85-денної облоги Маріуполя навесні 2022 року загинуло щонайменше 22 тисячі людей — через обстріли, відсутність їжі, води, доступу до медицини, опалення та електрики. Автори подання хотіли дослідити, чи існував у діях російських військових “ширший наратив”, чи навмисно окупанти позбавили цивільних усього необхідного для життя.

Юристи дійшли висновку що російський напад складався з чотирьох етапів. Спочатку військові РФ атакували цивільну інфраструктуру, що призвело до припинення постачання електроенергії, опалення та води. Потім людям було відмовлено в гуманітарній евакуації. Тих, хто намагався виїхати, атакували. На третьому етапі армія РФ цілила по залишках критичної інфраструктури, обстрілювала пункти видачі гуманітарної допомоги та місця, де була питна вода.

“Нарешті, на четвертому етапі Росія здійснила стратегічні атаки, щоб знищити або захопити будь-які об’єкти інфраструктури, що залишилися”, — заявила Катріона Мердок, партнер Global Rights Compliance.

За її словами, такі поетапні дії свідчать, що Росія планувала захопити прифронтове місто без жалю до цивільного населення Маріуполя.

За Римським статутом “умисне використання голодування цивільного населення як методу ведення війни шляхом позбавлення його предметів, необхідних для виживання” є воєнним злочином.

Приблизно 90% закладів охорони здоров’я та житлових будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти роздачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації були розбомблені, йдеться в поданні.

Юристи Global Rights Compliance покладають відповідальність за загибель тисяч мирних жителів на владну верхівку РФ. “Винним є Володимир Путін, — заявила Катріона Мердок, — і російське військове керівництво”.

Голод та позбавлення цивільних людей умов, необхідних для життя, вважаються воєнними злочинами, але це залишається відносно новою сферою міжнародного права, і досі жоден підозрюваний злочинець не був притягнутий до відповідальності саме за це, зазначають журналісти The Guardian.

Не лише воєнний злочин, а й геноцид



Люди готують їжу у дворі в обложеному південному порту Маріуполь, Україна, 23 березня 2022 року. Фото: Олександр Ермоченко/Reuters

У серпні минулого року правозахисна ініціатива T4P надіслала до МКС подання, в якому теж розглядала голод у Маріуполі як інструмент злочинних дій Російської Федерації. Але українські правозахисники обґрунтували, що Росія не просто скоїла в Маріуполі низку воєнних злочинів, а вчинила справжній геноцид, що відбувся у трьох формах: вбивства, депортація дітей і створення життєвих умов, які призводять до знищення захищеної групи. Останній пункт, поміж іншим, містить позбавлення людей доступу до їжі та води.

“Атаки на склади з продовольством відбувались майже з перших днів вторгнення, що наштовхує на думку про цілеспрямований та свідомий характер цих атак, — розповідала одна з авторок подання “Геноцид у Маріуполі” кандидатка юридичних наук Катерина Буряковська.

— Людей хотіли позбавити доступу до їжі. Двічі було атаковано Маріупольський офіс Міжнародного комітету Червоного Хреста. Голова Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі тоді заявляв, що люди ‘вмирають з голоду’ в обложеному російською армією Маріуполі. Відсутність доступу до їжі, помножена на щільні обстріли, створювала особливу небезпеку для уразливих груп населення. Додаткового забезпечення гуманітарною допомогою протягом березня не відбувалось, попри численні спроби ООН, МКЧХ та іноземних держав”.

Викрадення зерна

Восени минулого року ми розповідали про інше подання Global Rights Compliance. Воно теж стосувалося використання російською армією голоду як зброї, але в ширшому сенсі. В документі йшлося про злочинні дії РФ як у Маріуполі, так і під час облоги та окупації інших українських міст. Зокрема юристи розглядали такі інциденти, як, наприклад, вбивство 20 мирних жителів Чернігова 16 березня 2022 року, коли росіяни поцілили бомбами по черзі за продуктами біля міського супермаркету. Також в попередній роботі було приділено увагу знищенню енергетичної інфраструктури та російським атакам на зернові об’єкти на Дунаї.

А у звіті “Перетворення сільського господарства на зброю” юристи Global Rights Compliance дійшли висновку, що РФ сплановано викрадала українське зерно, щоб використовувати кошти від його продажу на фінансування війни з Україною.

Катування голодом

Російська Федерація широко використовує голод і для досягнення інших, менш “стратегічних”, цілей, зокрема для того, щоб залякувати, тримати у покорі викрадених і полонених, а також для того, щоб вибивати з них потрібні зізнання.

“Значна кількість постраждалих від катування чи жорсткого позбавлення свободи у своїх свідченнях скаржилися на низьку якість харчування, його недостатню кількість або взагалі відсутність. Часто військові РФ давали полоненим їжу у відрі. Інколи ця їжа була перемішана з недоїдками, — йдеться в дослідженні Харківської правозахисної групи. — Деяких полонених протягом декількох днів морили голодом або давали харчування на такому рівні, щоб вони просто не померли з голоду”.

Звільнений з полону військовий розповідав у інтерв’ю, що знав цивільного полоненого, який через побиття і голод втратив розум. Іншого його співкамерника “російська дієта” довела до того, що у нього почали “гнити ноги”.

Позбавлення полонених їжі є різновидом катування, що згідно з положеннями Римського Статуту є воєнним злочином (ст. 8), а також злочином проти людяності (ст. 7).

Автор: Ірина Скачко

Джерело: ХПГ