Викрито шахрая, який під виглядом відомого волонтера ошукав жительку Одеси на суму понад мільйон гривень

Зловмисник збирав гроші нібито на потреби ЗСУ під акаунтом, який відрізнявся від справжнього профілю благодійника всього однією зайвою крапкою в URL-адресі. Правопорушнику повідомлено про підозру. Тепер він може провести за ґратами п’ять років подальшого життя.

У поліцію звернулася 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину і вирішила фінансово підтримати наших військових через волонтерів, проте попала «на гачок» шахрая.

Поліцейські встановили, що жінка знайшла в інтернеті сторінку, підроблену під акаунт відомого в країні благодійника, де розміщувалися пости про збір грошей нібито на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів, шин, пального, дронів, антен, зарядних станцій, маскувальних сіток та інших речей, необхідних ЗСУ на передовій.

«Псевдоволонтер у приватній переписці через мобільний месенджер надавав одеситці перелік речей, на які нібито збирав гроші, і вказував потрібну для їх придбання суму. Так, протягом двох тижнів введена в оману жінка перерахувала на вказані онлайн-рахунки трохи більше мільйона гривень, які той переводив у готівку та витрачав на власні потреби. Вона зрозуміла, що її ошукали, коли випадково побачила справжню сторінку благодійника, яка відрізнялася від фішингової лише однією крапкою в адресі», – розповіла старша слідча територіального підрозділу поліції Юлія Бондаренко.

Низкою оперативно-технічних та слідчих заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний студент полтавського вишу. В орендованому молодиком помешканні у Києві і за його місцем мешкання у Полтавській області правоохоронці провели одночасно санкціоновані обшуки та вилучили речові докази щодо його протиправної діяльності, зокрема мобільний телефон із доступом до онлайн-карт банкінгу з прив’язкою до банківських рахунків, на які надходили чужі кошти.

Заходи з викриття правопорушника здійснювали слідчі та оперативники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за силової підтримки підрозділу тактико-оперативного реагування патрульної поліції, під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси та за сприяння служби безпеки банківської установи й оператора надання мобільних послуг.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190) Кримінального кодексу України. За це правопорушення чинним законодавством передбачене покарання у вигляді штрафу від 68 тис. до 136 тис. грн або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває. Поліцейські перевіряють молодика на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними у фінансових питаннях і перевіряти адреси сайтів, на які заходите з метою здійснення грошових переказів.

Одеське районне управління поліції №1