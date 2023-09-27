Під виглядом волонтерів обкрадали і грабували літніх людей — судитимуть чотирьох учасників етнічної ОЗГ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактами крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 КК України).

За даними слідства, учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності, обкрадали і грабували літніх людей, видаючи себе за волонтерів.

Встановлено, що у липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще двох жінок та чоловіка. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей у період з липня 2022 по червень 2023 року.

Жертвами обвинувачених були особи похилого віку. Зловмисники приходили до літніх людей додому і представлялися волонтерами, що роздають гуманітарну допомогу. Під цим приводом обвинувачені проникали всередину помешкань потерпілих, після чого викрадали їхнє майно, грошові кошти і відкрито грабували.

Таким способом зловмисники встигли «заробити» 1,8 млн грн.

Наразі всі четверо обвинувачених перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури