Во время драки в запорожском ресторане зарезали молодого парня

В запорожском ресторане «Аристократ» между четырьмя мужчинами возник конфликт, завершившийся убийством молодого парня. Пострадавший получил ножевые ранения туловища, от которых скончался на месте, еще один мужчина был госпитализирован с ножевым ранением.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Запорожской области.

Сообщается, что 28 октября в 6:28 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов на проспекте Маяковского проходит стычка между неизвестными мужчинами.

Выехав на место происшествия, правоохранители обнаружили тело местного жителя 1999 года рождения. Так, по предварительным данным, около шести часов утра между четырьмя мужчинами во время распития спиртных напитков внезапно возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой потерпевший получил ножевые ранения туловища, от которых скончался на месте происшествия. Еще один мужчина, 2000 года рождения, с ножевыми ранениями госпитализирован в городскую больницу”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, оперативники, а также следователи отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры, направленные на установление личности злоумышленников, а также их местонахождение”, — отмечается в сообщении.