За службову недбалість ціною в ₴1,2 млн. судитимуть службовця Чернівецької міської ради

Ювенальні прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно службовця Чернівецької міської ради через службову недбалість якого держбюджету завдано збитки на 1,2 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, перебуваючи у 2019 році у складі комісії з розгляду питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, громадянин сприяв особам, які не мали права на грошову компенсацію на придбання житла, одержати з держбюджету понад 1,2 млн грн. Встановлено, що претенденти на грошову компенсацію уже набували у власність житло від держави та за п’ять останніх років відчужували належні їм на праві власності житлові та інші приміщення.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура