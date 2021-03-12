На Волині на хабарі спіймали прикордонника

На Волині затримали на хабарі військовослужбовця, який пов’язаний з незаконними оборудками переміщення із Білорусі в Україну тютюнових виробів.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Фейсбуку.

Так, інспектора прикордонної служби відділу «Млинове» Луцького загону викрили в результаті реалізації матеріалів відкритого кримінального провадження. Хабарника затримали в селищі Заболоття Ратнівського району.

Прикордонник вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 42 тис. грн за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів із Білорусі в Україну поза пунктами пропуску.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. // visnyk.lutsk.ua