Викрито діяльність одеського провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито одеського провайдера, який надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів РФ і так званих «ЛНР/ДНР».

За даними слідства, попри заборону РНБО, підприємство не здійснило блокування контенту держави-агресора. Його співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ і тимчасово окупованих територій України. Послуга з підключення коштувала 3000 грн і 250 грн щомісячної абонплати.

Компанія з 2016 року і до цього час брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одещини.

В межах розслідування в офісі підприємства та за місцями розташування обладнання правоохоронці провели обшуки. Вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку. Також під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з «придністровською республікою».

Досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційної діяльності здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту кіберполіції Нацполіції України та СБУ (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

До проведення слідчих дій також залучалися спеціалісти Українського Державного центру радіочастот та спеціалісти з Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Офіс Генпрокурора