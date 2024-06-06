Є водії, які мають до 500 порушень правила перевищення швидкості і вони не несуть додаткової відповідальності

Система встояла, в судах не оскаржується, штрафи виносяться, в місцях встановлення аварійність різко падає. Такі позитивні наслідки 4-х років роботи камер автофіксації порушень ПДР в Україні відзначив в ефірі Українського Радіо експерт з адвокації Микола Ільчук. А стосовно негативу щодо боротьби з порушниками ПДР – штраф за перевищення швидкості в Україні за ці 4 роки не змінили.

Водії-рецидивісти не несуть додаткової відповідальності, вони просто наповнюють держказну і свідомо порушують. “У нас є автомобілі, які мають по 300, по 500 порушень за перевищення швидкості”, – констатує Ільчук. На його думку, потрібна система штрафних балів. Якщо водій перевищує швидкість, його хапають за рік 4-5 разів, тоді порушника-рецидивіста автоматично слід позбавляти права керування на певний період.

Система встояла, в судах не оскаржується, в місцях встановлення аварійність різко падає

Що змінилося за ці чотири роки?

Камери автофіксації запрацювали в нас пізніше, ніж в інших країнах Європи, які ми досліджуємо і які є провідними у питаннях безпеки дорожнього руху. За 4 роки система встояла, в судах вона не оскаржується, штрафи виносяться, в місцях встановлення аварійність різко падає. Це позитивний контекст. Але є над чим працювати, важливо продовжувати розширювати мережу цих камер, тому що на сьогоднішній день та цифра, яку озвучила патрульна поліція — це зовсім мало.

В сусідній Польщі, наприклад, в рази більше таких камер. Тому потрібно розширяти їхній функціонал, щоб вони фіксували не тільки перевищення швидкості, але й інші порушення правил дорожнього руху.

Систему мобільних камер, систему автомобілів фантомів, сподіваємося, теж будуть розширювати. Бо стаціонарні камери — це добре, але водії звикають, водії знають, де встановлені камери і потрібна більша мобільність, щоб заставати водіїв зненацька і в інших місцях, де камер немає.

У нас є автомобілі, які мають до 500 порушень правила перевищення швидкості

Але є ж система попередження про розташування камер?

Мережа камер відкрита, на сайті МВС можна подивитися, де встановлені всі камери. Хорошою практикою є те, що поліція встановлює відповідні дорожні знаки на ділянках, де фіксується або може фіксуватись замір швидкості. Поліція пішла максимально відкрито та чесно щодо водіїв, тому того ж вимагає так само і від водіїв: бути максимально чесними, дотримуватись правил дорожнього руху.

Близько половини ДТП із потерпілими, загиблими в Україні стаються з причин перевищення швидкості. З цим борються недостатньо в контексті притягнення до відповідальності. Штраф за 4 роки не змінився за перевищення швидкості руху.

В нас водії, знаючи де які камери, можуть собі дозволити так званий “абонемент” просто купувати. І водій, їдучи на роботу і з роботи, знає, що там я перевищу 3 рази, там — 4 рази, помножу це все на 170 грн і в мене вийде якихось там 1000 грн в день, мені це доступно, я готовий це платити.

Але йде перевищення і це ризик для інших учасників дорожнього руху — не тільки для водіїв, а й пішоходів, тому що камери встановлені в населених пунктах, де є доступ пішоходів. Власне тому там і є вимога особливо контролювати швидкість. Це велика проблема.

За 4 роки ми не побачили, щоб суттєво зросли штрафи за перевищення швидкості, також в нас немає нормальної градації, коли штрафують за перевищення на 20, а потім аж штрафують на 50 — це не є правильно, бо ступінь небезпеки перевищення за кожні 10 км/год, якщо водій їде 60-70-80, 90 і 100 і аж після 100 його будуть штрафувати більше — це дуже велика різниця в місцях, де є доступ пішоходів.

Ті, хто мали б змінювати законодавство і розширювати цю градацію, змінювати відповідальність — вони вважають, що це окей, це нормально. Ми спілкувалися неодноразово з народними депутатами і не бачимо від них розуміння, що це треба змінювати.

Микола Ільчук. Фото: cedem.org.ua

Поліція заявляла неодноразово, що водії, особливо небезпечні водії-рецидивісти, які порушують не один, не два, не три рази за рік, а порушують по п’ять разів на день — для них немає ніякої додаткової відповідальності, вони просто наповнюють державну казну і свідомо йдуть на такі порушення, на ризик. З цим теж потрібно боротися. Є довга історія про систему штрафних балів, яка теж працює в Європі, в провідних країнах Євросоюзу, які є успішними в питаннях безпеки дорожнього руху.

В Польщі є система штрафних балів. Якщо водій перевищує швидкість, його хапають за рік 4-5 разів, тоді його автоматично позбавляють права керування на якийсь період — як правило це один рік. І через рік порушникові повторно треба складати іспити. Якщо він їх складає, то отримає посвідчення водія назад, а цей рік він сплачує також штрафи, він не може їздити. Якщо його впіймають за керування без посвідчення водія, то наслідки для нього будуть ще суттєвіші.

У нас же є автомобілі, які мають по 300, по 400, може вже навіть по 500 порушень правила перевищення швидкості. Є така проблема і її можна вирішити тоді, коли її розуміють ті, хто може її вирішити. Коли народні депутати не вважають, що потрібно не штрафований мінімум в Україні, так званий поріг толерантності опустити хоча би до плюс 10 — нам важко про щось говорити і про те, щоб швидкість перестала забирати скільки життів і травмувати стількох людей на дорогах.

На жаль, ми залишаємося досі єдиною країною на території Європи, в яких є толеровані плюс 20 на дорозі, тобто в межах населеного пункту в нас можна цілком свідомо і без якихось там наслідків їхати 70 км/год у межах забудови, населених пунктів. Водій просто не встигне на такій швидкості зреагувати і зупинитися. Так далі бути не може.

Електросамокати, моноколеса

У нас зараз дуже багато електросамокатів, моноколес. Камери будуть фіксувати якось ці порушення? Зараз ходити пішоходу по тротуарах небезпечно.

Це також проблема. Вона не є поширеною, як перевищення швидкості автомобілями, проте у великих містах, де є концентрація самокатів, дійсно останнім часом викликає занепокоєння. На сьогодні досі до кінця не врегульовано законодавчо питання, хто такий оцей самокатчик: це водій, це самокатчик, це велосипедист чи це пішохід, який користується якимось технічним засобом?

Ілюстративне фото: Суспільне Житомир

Джерело: Українське Радіо