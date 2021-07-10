Убийство президента Гаити: кровавый триллер в несчастной стране

Взвод наемников-киллеров из Колумбии, граждане США, выдававшие себя за правительственных агентов, якобы причастность посольства Тайваня, киношная пальба из автоматов, слухи о наркокартелях, и так далее. Расследование до сих пор загадочного убийства Жовенеля Моиза, президента Гаити, самой бедной и многострадальной страны в Западном полушарии, удивляет мир подробностями.

Смерть Жовенеля Моиза – история, полная драматических и пока таинственных деталей, которая вполне могла бы стать сюжетом романа или художественного кинофильма, отмечает Радио Свобода.

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Ночью 7 июля 2021 года, приблизительно в 01:00 по местному времени, большая группа вооруженных людей, говоривших на испанском и английском языках (государственный язык в Гаити – французский, хотя в реальности 95 процентов жителей говорят на креоле) напала на частную резиденцию гаитянского президента в столичном пригороде Петьонвиль. После катастрофического землетрясения 2010 года столица страны Порт-о-Пренс фактически так и не восстановлена, даже президентский дворец остается в аварийном состоянии, поэтому семья президента и жила не в нем, а в своем доме.

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Глава государства был застрелен – после, судя по многочисленным пулевым отверстиям в стенах и шуму, ожесточенного боя. Ранения в результате произошедшего получила также и его жена Мартин Моиз. Позже она в критическом состоянии была эвакуирована в одну из больниц в США. Больше никто не пострадал.

По данным властей, преступники представились агентами DEA (Агентства США по борьбе с оборотом наркотиков), чтобы проникнуть на территорию резиденции семьи Моиз. Есть даже видеозаписи с камер наблюдения – на них вооруженные люди в черном представляются сотрудниками DEA и приказывают всем лечь на пол. Потом в теле Моиза нашли 12 пулевых ранений. Разумеется, у убитого президента была неплохая охрана – никто пока не дает ответа на вопрос, где они находились и что делали в момент нападения. Сейчас всех охранников Моиза обвиняют, как минимум, «в бездействии во время покушения».

Вечером 8 июля по местному времени полиция Гаити заявила, что на Моиза напала группа иностранных наемников, состоявшая по меньшей мере из 28 человек – преимущественно колумбийцев, по большей части бывших спецназовцев армии Колумбии, а также граждан Соединенных Штатов гаитянского происхождения. По словам Верховного комиссара полиции Леона Шарля, задержаны 15 граждан Колумбии и двое граждан США. Еще то ли три, то ли четыре колумбийца были убиты в четверг в перестрелке с полицейскими, и продолжаются поиски еще восьмерых.

Глава полиции Гаити даже организовал пресс-конференцию, на которую привели задержанных: их показали журналистам сидящими на полу в наручниках. У них еще нашли колумбийские паспорта, рации и различные инструменты, в том числе молотки и ножницы для резки арматуры. Один из фантастических фактов, однако пока стопроцентно не подтвержденный – то, что якобы 11 подозреваемых были арестованы на территории посольства Тайваня в Порт-о-Пренсе.

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Гаити имеет одни из самых тесных связей с Тайванем во всем мире, и входит в число очень немногих стран, по-прежнему вообще не признающих КНР (и напрочь отказывающихся от любых предложений экономической помощи и инвестиций из Пекина, в отличие от почти всех остальных стран Латинской Америки и Карибского бассейна). Тайваньское присутствие в стране очень заметно – Тайбэй играет здесь ту же роль, что Пекин в других государствах региона. Сам убитый Жовенель Моиз в 2018 году был награжден президентом Тайваня Цай Инвэнь высшим «Орденом Блестящего Нефрита с Большим Кордоном».

Интересные показания, если верить гаитянской полиции, дали двое схваченных граждан США, уроженцы Гаити Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они сперва утверждали, что до самого последнего момента понятия не имели о происходящем – так как их наняли недавно как переводчиков. Однако позднее Солаж и Венсан заявили, что нападавшие им все-таки сказали, что планируют арест Жовенеля Моиза «по приказу легальных властей» – но точно никак не его убийство. Они, по их словам, прилетели в Гаити примерно месяц назад. Остальные же члены группы к тому времени находились в Гаити.

Кем на самом деле являются нападавшие, и по чьему приказу они действовали, неясно. Одна из главных версий, всплывших к настоящему моменту – то, что на самом деле Жовенель Моиз был причастен к наркотрафику, переправке латиноамериканского кокаина в США, и в какой-то момент что-то не поделил со своими колумбийскими «поставщиками».

В последние годы, из-за относительно успешных и жестких действий спецслужб США и Мексики, нелегальный транзит наркотиков через американо-мексиканскую границу начал сокращаться, хотя еще недавно это был основной маршрут наркодельцов. Они начали искать новые-старые пути – и вспомнили о странах Карибского бассейна, которые почти до конца 80-х годов XX века и были главным каналом переправки кокаина в США, по морю и воздуху, в основном из Колумбии.

Причастность к торговле наркотиками – лишь одно из обвинений в адрес покойного Жовенеля Моиза, которые постоянно выдвигали все его противники и оппозиция. Также Моиза обвиняли в стремлении установить в Гаити личную диктатуру, в дикой коррупции и в связях с вооруженными криминальными бандами. Массовые протесты против президента в последние годы проходили чуть ли не ежедневно и часто сопровождались беспорядками и погромами.

В июне 2021 года Моиз планировал провести референдум по изменению конституции: среди его предложений были превращение страны в президентскую республику, упразднение поста премьер-министра и верхней палаты парламента и разрешение ему лично выдвигаться на новый срок. Голосование, однако, было перенесено на фоне массовых протестов и пандемии COVID-19 (от которой Гаити, по понятным причинам, сильнейше пострадала) на неопределенный срок. Также он приступил к созданию новой гаитянской армии (в 1995 году армия вообще была распущена, так как фактически развалилась).

Покушения на политических лидеров и перевороты в Гаити, где не менее 60 процентов всего 10,6-миллионного населения живет меньше чем на два доллара в день – вообще относительно регулярные события. Первые массовые протесты против конкретно Жовенеля Моиза, вызванные скандалом из-за хищений средств на организацию поставок нефти из Венесуэлы, начались в стране в 2018 году. 17 октября 2018 года на Моиза было совершено первое покушение – во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина. Тогда гаитянский президент не пострадал, ранения получили три сотрудника его охраны.

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В последний раз самого Жовенеля Моиза пытались силой выгнать из президентского кресла в феврале этого года. Однако верные Моизу офицеры спецслужб сумели опередить путчистов. Были арестованы и пошли под суд почти 30 человек, в том числе один член Верховного суда Гаити и один комиссар полиции. Сами обвиняемые утверждают, что их нельзя обвинять в попытке переворота, так как они действовали легально и лишь намеревались восстановить конституционный порядок, так как срок президентских полномочий Моиза, по их мнению, уже истек, и он незаконно захватил власть.

Сейчас исполняющим обязанности президента страны объявил себя премьер-министр Клод Жозеф – незавинченный Жовенелем Моизом на эту должность лишь в апреле прошлого года. При этом в столице Порт-о-Пренсе 2 июля этого года произошло массовое кровопролитие, в котором и президент, и оппозиция обвинили Жозефа. 19 человек были убиты, и еще десятки ранены в уличной перестрелке, ответственность за которую сам Клод Жозеф возложил на одну из самых опасных в Гаити криминальных группировок «Fantom 509», подозреваемую в контактах с политической оппозицией.

Правозащитники, напротив, уверены в том, что это было запугивание всех недовольных, устроенное бандами, связанными с правительством и покойным президентом. По слухам, Жовенель Моиз в последние дни сильно разругался из-за случившегося со своим ранее любимым премьер-министром Клодом Жозефом, и поручил формирование нового правительства Ариэлю Анри, занимавшему несколько министерских постов с 2006 по 2016 годы. Что, разумеется, вызвало огромный гнев Жозефа и могло подтолкнуть его к каким-то действиям.

Автор: Александр Гостев; Радио Свобода