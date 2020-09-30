Збитки понад 300 тис. грн: двох «чорних лісорубів» судитимуть

За погодженням з Первомайською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом незаконної вирубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Як розповів перший заступник керівника місцевої прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року двоє чоловіків, за попередньою змовою, незаконно вирубали 28 дерев, у тому числі дуби, неподалік с. Бражники Нововодолазького району Харківської області. Сума завданих збитків складає понад 300 тис. грн.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури