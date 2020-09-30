Збитки понад 300 тис. грн: двох «чорних лісорубів» судитимуть
За погодженням з Первомайською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом незаконної вирубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).
Досудове розслідування здійснювали слідчі Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet