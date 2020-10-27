Гвардійці зі складу ООС затримали громадянина, підозрюваного у вбивстві

26 жовтня під час несення служби на блокпосту у населеному пункті Бугас поблизу Волновахи військовослужбовці 16-го полку охорони громадського порядку імені генерал-майора Олександра Радієвського угруповання Національної гвардії в ОТУ «Схід» зупинили для перевірки автомобіль ВАЗ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НГУ.

Під час звірки документів водія з базою даних гвардійці виявили, що він знаходиться у розшуку Мар’їнським відділом Національної поліції за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині».

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

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