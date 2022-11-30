За замах на вбивство малолітньої дитини жителя Буковини ув’язнено на 10 років

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно жителя Дністровського району за фактами навмисного підпалу будинку, вчинення замаху на умисне вбивство малолітньої дитини, погрози вбивством працівнику поліції та спричинення легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 345 та ч. 2 ст. 125 КК України).

Прокурори у суді довели, що у липні 2021 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс своїй рідній сестрі легкі тілесні ушкодження та підпалив будинок, в якому вона проживала. На момент займання у будинку перебувала його 4-річна племінниця. На щастя дівчинка не постраждала.

Конфлікт між братом і сестрою виник на ґрунті перерозподілу спадщини після смерті їх батька. По приїзді слідчо-оперативної групи громадянин погрожував працівникам поліції вбивством та фізичною розправою.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура