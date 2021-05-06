В Рио-де-Жанейро 23 человека были убиты в ходе перестрелки в метро

В Рио-де-Жанейро полицейская операция против банды наркоторговцев привела к перестрелке, взрывам и гибели 23 человек,

Об этом сообщает телеканал Globo, передает УНН.

Ранения получили двое пассажиров поезда метро, ​​который проезжал по району проведения спецоперации — Жакарезинью — рано утром в четверг.

Среди убитых 22 предполагаемых участника банды, а также гражданский сотрудник полиции Андре Фриаш. Кроме двух пассажиров метро, ​​были ранены еще двое сотрудников полиции, а также житель района, который получил пулю в ногу, находясь у себя дома.

В полиции заявили, что банду подозревают не только в наркоторговле, но и в причастности к убийствам, грабежам и угонам поездов, а также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

Жителей Жакарезинью предупредили, чтобы они не выходили из дома.

Отмечается, что эта спецоперация стала наиболее кровопролитной с момента ведения статистики, а именно с 2016 года.