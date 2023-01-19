Судитимуть групу нелегальних старателів, які варварським способом незаконно видобували бурштин у Коростенському районі

Прокурори Коростенської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно п’яти місцевих жителів за фактом незаконного видобування бурштину (ч. 1 ст. 240-1 КК України).

Як повідомлялося раніше, група місцевих жителів, у грудні минулого року, з метою нелегального підзаробітку, незаконно, без належних дозволів, самовільно видобувала бурштин.

Територією для видобутку обрали узлісся, що неподалік с. Шебедиха Білокоровицької ОТГ Коростенського району. А видобували бурштин-сирець варварським для довкілля способом, розмиваючи за допомогою водяної мотопомпи глибокі ями та руйнуючи ґрунт.

Там, на місці злочину, їх і застали правоохоронці та вилучили незаконно здобутий камінь, знаряддя видобутку та допоміжний інвентар. На вилучені речі накладено арешт.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури, проводило відділення № 2 Коростенського райуправління поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури