Поліцейська катівня в службових кабінетах Миколаївської поліції: 6 поліцменів жорстоко побили громадянина

Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, 7 жовтня 2020 року повідомлено про підозру ще двом правоохоронцям, а саме тимчасово виконуючому обов’язки начальника та старшому слідчому одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, у катуванні за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).



Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

За даними слідства, 21 квітня 2020 року у рамках кримінального провадження за фактом викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют через обладнання «Asic Bitmain Antminer» правоохоронці провели обшуки у громадянина, який за версією слідства був причетний до злочину та адміністрував вказане обладнання. Того ж дня підозрювані змусили громадянина пройти до відділення поліції та по черзі заводили його до службових кабінетів, де шляхом нанесення ударів руками та ногами по різним частинам тіла заподіяли потерпілому сильного фізичного болю та фізичного і морального страждання.

Нагадаємо, 27-28 травня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством ( ч. 2 ст. 365 КК України), 4 правоохоронцям, а саме:

начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області;

оперуповноваженому одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області;

начальнику сектору кримінальної поліції одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області;

курсанту Національної академії внутрішніх справ, який був направлений до даного відділу поліції для забезпечення публічної безпеки і порядку, спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

8 жовтня 2020 року зазначеним 4 правоохоронцям було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України — катування за попередньою змовою групою осіб.

Також всім 6 підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура, оперативне супроводження – Миколаївське управлінні ДВБ Національної поліції України.