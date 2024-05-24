Правоохоронці Полтавщини викрили схему розкрадання газового конденсату з об’єктів НАК «Нафтогаз України»

До привласнення паливно-мастильних матеріалів причетні троє мешканців області, віком від 45 до 59 років. Вони працювали на підприємстві регіональної філії АТ «Укргазвидобування». Поліція задокументувала п’ять фактів викрадення газоконденсату загальним обсягом близько 2 000 літрів. Зловмисникам загрожує до восьми років в’язниці.

Викрити кримінальну схему вдалося завдяки співпраці управління карного розшуку, Служби безпеки України в Полтавській області, слідчого управління обласної поліції, фахівців департаменту безпеки, захисту та охорони АТ «Укргазвидобування» за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Як розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, спільники побудували кримінальну схему на заниженні фактичних обсягів видобутку сировини та внесенні до документації неправдивої інформації:

«Необліковану сировину зливали із нафтогазового сепаратора до заздалегідь підготовлених каністр та пластикових пляшок. Викрадене виносили за межі установки комплексної підготовки нафти та вантажили до власних транспортних засобів. У середньому за зміну фігуранти нелегально вивозили від 400 до 600 літрів газоконденсату. Надалі пособники збували нелегальні паливно-мастильні матеріали населенню».

Під час санкціонованих обшуків, проведених за адресами проживання співучасників та в їх транспортних засобах, слідчі поліції вилучили близько трьох тонн газоконденсату, 16 автомобілів, яким користувалися спільники, близько 20 мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних фінансових установ, більш як 350 000 гривень та «чорну» бухгалтерію.

«Наразі слідчі слідчого управління поліції, за погодженням з групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури, повідомили трьом фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення ввіреного майна, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Досудове розслідування триває», – зазначив Євген Рогачов.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами слідчого управління ГУНП)