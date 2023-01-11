15 років за ґратами загрожує очільникам окупаційної адміністрації Станично-Луганського району
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох чиновників-колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом і перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України.
Зловмисниками є колишній керівник Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації і двоє його заступників.
Після захоплення району вони одними з перших підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України. За це їх призначили очільниками створеної агресором «администрации Станично-Луганского района лнр».
Перебуваючи на «посадах» зрадники виконують завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Для цього вони агітують місцевих жителів вступати до лав окупаційних угруповань і «доповідають» рашистам про наявність учасників руху опору.
Крім цього, зловмисники сприяють примусовій «паспортизації». У разі відмови оформлювати російське громадянство – погрожують незаконними переслідуваннями і фізичною розправою.
Також колаборанти намагаються «перелаштовувати» роботу місцевих підприємств на користь країни-агресора і змушують їх сплачувати «податки» до бюджету рф.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за:
- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111,
- ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (державна зрада і колабораційна діяльність, вчинені організованою групою).
Наразі обвинувальні матеріали скеровано до суду.
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.
Розслідування проводили слідчі СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.Tweet