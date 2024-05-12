Ідентифікація російських воєнних злочинців: ГУР визначило, хто обстрілює Україну “кинджалами”

Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил російських загарбників.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.

44 оап ОсП (в/ч 83122) сформовано 1 грудня 2021 року.

Місце постійної дислокації: аеродром “саваслєйка” нижньогородської області РФ.

Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ― винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Озброєння: авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 “кинджал” (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.

Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль “першого ступеню”).

Воєнні злочинці РФ

Воєнні злочинці — командний, льотний та технічний склад 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф

Встановлений командний та льотний склад полку:

1. АХМАДЄЄВ Денис Рауфович

(рос. АХМАДЕЕВ Денис Рауфович), командир полку (з липня 2023 року), полковник, особистий номер: “Ф-197912” (станом на 01.10.2023 р).

27.02.1978 р.н., уродженець Казахстану, м. Кустанай.

Освіта: Армавірське вище військове авіаційне червонопрапорне училище льотчиків ім. Кутахова; Барнаульське вище військове авіаційне училище льотчиків (2000 р.)

14.03.2019-14.07.2020 рр. – командир 1 авіаційної ескадрильї 712 винищувального авіаційного полку 14 а впс і ппо зс рф (в/ч 82873).

Паспорт громадянина рф: серія 6801 № 274331, виданий 23.08.2001 р. Моршанським р-н., Тамбовська обл.

ІПН: 690706686924. “СНИЛС”: 173-226-457 60.

Одружений, має доньку 2011 р.н. та сина 2017 р.н.

2. БЕЗКОРОВАЙНИЙ Максим Іванович

(рос. БЕСКОРОВАЙНЫЙ Максим Иванович), льотчик, майор/підполковник.

23.02.1988 р.н.

Освіта: Єйський вищий військовий авіаційний інститут (Факультет: Управління повітряним рухом).

Паспорт громадянина рф: серія 0307 № 734103.

ІПН: 236103410639.

Одружений, має сина 2017 р.н.

3. ГАЙНІСЛАМОВ Ельдар Валійович

(рос. ГАЙНИСЛАМОВ Эльдар Валиевич), штурман, майор/підполковник.

02.11.1987 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 7507 № 159485, виданий 26.11.2007 р. вуфмс рф по Челябінській області.

ІПН: 745213686846.

Одружений, має доньку та сина 2018 р.н.

4. ГАЛІМОВ Тимур Дімович

(рос. ГАЛИМОВ Тимур Димович), льотчик, майор/підполковник.

31.12.1986 р.н., уродженець с. Аскіно Башкірської АРСР.

2020 р. – військовослужбовець 3 авіаційної групи 6980 авіаційної бази (в/ч 69806-З).

Паспорт громадянина рф: серія 8015 № 040658, виданий 27.03.2015 р. відділом УФМС в Аскінському районі.

ІПН: 020400394000. “СНИЛС”: 205-424-971 44.

Одружений, має доньку 2012 р.н.

5. ГЛАДКІХ Микита Олегович

(рос. ГЛАДКИХ Никита Олегович), штурман, льотчик, старший лейтенант/капітан.

07.03.1998 р.н.

Освіта: Челябинське вище воєнне авіаційне училище штурманів / Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків (2021-2022 рр.)

Паспорт громадянина рф: серія 0319 № 008984.

ІПН: 233714769419. “СНИЛС”: 180-348-554 71.

6. ГЛАЗИРІН Микита Дмитрович

(рос. ГЛАЗЫРИН Никита Дмитриевич), льотчик, капітан/майор.

01.04.1995 р.н.

Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків, факультет винищувальної авіації.

Станом на 2020 р. – командир взводу навчальної авіаційної бази “Армавір” (південна околиця м. Армавір Краснодарського краю).

Паспорт громадянина рф: серія 0315 № 219571, виданий 22.06.2015 р. відділом уфмс по Краснодарському краю.

ІПН: 720705369180. “СНИЛС”: 159-729-816 30.

7. ГУМЕРОВ Арслан Бакірович

(рос. ГУМЕРОВ Арслан Бакирович), льотчик, старший лейтенант/капітан.

21.04.1998 р.н., уродженець м. Уфа. Народився у сім’ї військовослужбовця.

ІПН: 027319191147. “СНИЛС”: 175-589-221 15.

Одружений.

8. ЄРМАКОВ Олександр Михайлович

(рос. Ермаков Александр Михайлович), штурман, старший лейтенант/капітан.

09.01.1997 р.н.

Освіта Челябинське вище воєнне авіаційне училище штурманів (2021 р., 507 група).

Паспорт громадянина рф: серія 9410 № 107598.

ІПН: 180804003301. “СНИЛС”: 163-811-881 75.

Одружений.

9. ЖУКОВ Дмитро Олексійович

(рос. ЖУКОВ Дмитрий Алексеевич), штурман, старший лейтенант/капітан.

23.01.1998 р.н.

Освіта: Челябинське вище воєнне авіаційне училище штурманів (507 навчальна група, 2021 р.).

Станом на 2020 р. – командир відділення філії військового навчального центру військово-повітряних сил військово-повітряної академії м. Челябінськ.

Паспорт громадянина рф: серія 7518 № 115457.

ІПН: 746001079746.

Одружений, скоро буде мати дитину.

10. ЗІЛЯЄВ Едуард Рінатович

(рос. ЗИЛЯЕВ Эдуард Ринатович), льотчик, капітан/майор.

27.08.1994 р.н.

Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків.

Паспорт громадянина рф: серія 0315 № 090741.

ІПН: 025509091073.

Одружений.

11. КАЛАШНІКОВ Олександр Сергійович

(рос. КАЛАШНИКОВ Александр Сергеевич), льотчик, майор/підполковник.

19.09.1991 р.н.

Освіта (ймовірно): Військово-науковий центр військово-повітряних сил військово-повітряної академії імені професора Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна (факультет авіаційного озброєння, 2013 р.).

Паспорт громадянина рф: серія 0311 № 812289.

ІПН: 231517840732. “СНИЛС”: 174-352-940 78.

Одружений, має доньку та сина.

12. КІРПІЧНІКОВ Дмитро Сергійович

(рос. КИРПИЧНИКОВ Дмитрий Сергеевич), штурман, старший лейтенант/капітан.

14.08.1998 р.н., уродженець м. Челябінськ.

Освіта Челябинське вище військове авіаційне училище штурманів (2021 р.).

Паспорт громадянина рф: серія 7518 № 185933.

ІПН: 742702488154.

Одружений.

13. КОЛОМІН Антон Олегович

(рос. КОЛОМИН Антон Олегович), штурман, майор/підполковник.

23.07.1984 р.н.

Освіта Челябинське вище військове авіаційне училище штурманів.

2013-2022 рр. – штурман корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї 764 винищувального авіаційного полку (в/ч 88503).

У 2021 р. був прикомандирований до 201 військової бази (Таджикистан).

Паспорт громадянина рф: серія 8504 № 286662.

ІПН: 081407171387. “СНИЛС”: 159-644-149 02.

14. КОНОВАЛОВ Микита Сергійович

(рос. КОНОВАЛОВ Никита Сергеевич), штурман, старший лейтенант/капітан.

05.12.1998 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 7518 № 252905.

ІПН: 744922213889.

15. КОШКІН Владислав Ігорович

(рос. КОШКИН Владислав Игоревич), штурман, старший лейтенант/капітан.

25.03.1998 р.н.

Освіта: Челябинське вище військове авіаційне училище штурманів (507 навчальна група, 2021 р.).

Паспорт громадянина рф: серія 3712 № 497939, виданий 12.09.2012 р. тп УФМС рф по Курганській обл. в Щучанському р-н.

ІПН: 452503355976. “СНИЛС”: 164-107-611 39.

16. КУРГАНОВ Вадим Володимирович

(рос. КУРГАНОВ Вадим Владимирович), льотчик, старший лейтенант/капітан.

23.06.1996 р.н.

Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків (факультет винищувальної авіації, 2021 р.).

Паспорт громадянина рф: серія 6310 № 548372.

ІПН: 643404200154. “СНИЛС”: 147-502-910 56.

17. МЄЗЄНЦЕВ Григорій Андрійович

(рос. МЕЗЕНЦЕВ Григорий Андреевич), льотчик, старший лейтенант/капітан.

23.01.1998 р.н.

Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків, факультет винищувальної авіації (2019-2020 рр.).

Паспорт громадянина рф: серія 0318 № 990258, виданий 26.04.2018 р. гу МВС рф по Краснодарському краю.

ІПН: 232910595333.

18. РАХІМОВ Ріналь Рінатович

(рос. РАХИМОВ Риналь Ринатович), льотчик, лейтенант/старший лейтенант.

13.01.1999 р.н., уродженець Киргизстану.

Паспорт громадянина рф: серія 9212 № 427829, виданий 20.01.2013 р. ІПН: 166026713880.

19. РУДНЄВ Власлав Романович

(рос. РУДНЕВ Власлав Романович), льотчик, старший лейтенант/капітан.

28.11.1998 р.н.

Освіта: 929 державний льотно-випробувальний центр мо рф (в/ч 15650, 2022 р.).

Паспорт громадянина рф: серія 2012 № 571242, виданий 14.12.2012 р. відділом уфмс по Воронезькій обл., в Ленінському р-н. м. Вороніж.

ІПН: 366413205092.

20. СЕМЕНЮК Роман Сергійович

(рос. СЕМЕНЮК Роман Сергеевич), заступник командира полку (станом на початок 2023 р.), полковник, особистий номер, “Ф-197927”.

27.12.1977 р.н. уродженець м. Волгоград Волгоградської області РРФСР.

Освіта: Військово-науковий центр Військово-повітряних сил Військово-повітряної академії імені професора Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна.

Паспорт громадянина рф: серія 6905 № 799291.

ІПН: 690701692770, “СНИЛС”: 173-788-902 27.

21. СІВАГІН Олексій Юрійович

(рос. Сивагин Алексей Юрьевич), льотчик, капітан/майор.

26.04.1993 р.н.

Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків 2 рота (вступ 2013) (2017-2018).

4 центр бойового застосування та перенавчання льотного складу впс пкс зс рф.

Паспорт громадянина рф: серія 4513 № 036206.

ІПН: 773391443303. “СНИЛС”: 161-935-744 85.

22. СОКОЛОВ Єлисей Дмитрович

(рос. СОКОЛОВ Елисей Дмитриевич), льотчик, старший лейтенант/капітан.

04.09.1998 р.н., народився у родині військових.

Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків, факультет винищувальної авіації (2021 р.).

Паспорт громадянина рф: серія 0319 № 116975.

ІПН: 744921801567. “СНИЛС”: 175-570-200 70.

23. СОКОЛОВ Ілля Олександрович

(рос. СОКОЛОВ Илья Александрович), льотчик, старший лейтенант/капітан.

16.05.1998 р.н., уродженець с. Шайковка, Кіровської обл.

Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків (2021 р.).

Паспорт громадянина рф: серія 0319 № 024750, виданий ГУ МВС рф по Краснодарському краю.

ІПН: 501208446576. “СНИЛС”: 153-427-193 55.

24. СОЛОВЄЙ Савелій Олександрович

(рос. СОЛОВЕЙ Савелий Александрович), льотчик, капітан.

05.01.1997 р.н., уродженець м. Новосибірськ.

Освіта (ймовірна): Авіаційний кадетський корпус ім. О.І. Покришкіна, Краснодарське вище військове авіаційне училище (факультет винищувальної авіації, 2018-2020 р.).

Станом на 2020 р. – командир взводу навчальної авіаційної бази “Армавір”.

Паспорт громадянина рф: серія 5016 № 617123.

ІПН: 540543849558. “СНИЛС”: 166-101-773 46.

Одружений, має сина.

25. УВАРОВ Денис Вікторович

(рос. УВАРОВ Денис Викторович), льотчик, старший лейтенант.

22.03.2000 р.н., ймовірно уродженець м. Балашов, Саратовської області.

Освіта: Військове авіаційне училище (2022 р.).

Паспорт громадянина рф: серія 7520 № 511505.

Свідоцтво про народження: серія І-РУ № 531227, видане 30.03.2000 р. ІПН: 644003737899.

Посвідчення особи військовослужбовця: АЕ 6459064.

Одружений.

26. ФІЗІКОВ Едуард Заурович

(рос. ФИЗИКОВ Эдуард Заурович), штурман, майор/підполковник.

23.01.1989 р.н.

Освіта: Челябинське вище військове авіаційне училище штурманів (2017 р.).

Паспорт громадянина рф: серія 7509 № 637158, виданий 25.12.2009 р. відділом УФМС по Челябінській обл. в м. Копейськ. ІПН: 741114905465.

27. ХМІЛЬ Андрій Сергійович

(рос. ХМИЛЬ Андрей Сергеевич), штурман, майор/підполковник.

13.11.1986 р.н.

Освіта: Челябинське вище військове авіаційне училище штурманів (2009).

Проходження військової служби:

2012-2017 рр. військовослужбовець 3958 авіаційної бази 2 розряду (в/ч 20727, Савалейка).

Паспорт громадянина рф: серія 2218 № 941357, виданий 20.12.2018 р. гу мвс по Ніжегородській обл.

ІПН: 525105725930. “СНИЛС”: 117-200-592 12.

Одружений.

28. ЮСУПОВ Кирило Амірович

(рос. ЮСУПОВ Кирилл Амирович), льотчик, старший лейтенант/капітан.

29.01.1999 р.н.

Освіта: філія Військово-повітряної академії імені професора Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна (м. Челябінськ).

Паспорт громадянина рф: серія 7518 № 269155.

ІПН: 741806612566. “СНИЛС”: 160-408-683 49.

Одружений.

29. ЯМАКІДІ Олексій Філіпович

(рос. ЯМАКИДИ Алексей Филиппович), старший льотчик – інспектор відділу бойової підготовки командування дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф, полковник.

До липня 2023 року – командир полку. Продовжує брати участь у польотах на літаках МіГ-31К.

23.01.1976 р.н., уродженець м. Кримськ Краснодарського краю РРФСР.

2005 р. – служба у складі в/ч 44557 (м. Липецьк);

2010 р. – служба у складі в/ч 16651 (м. Липецьк);

2014 р. – служба у складі 148 Центру бойової підготовки та перепідготовки льотного складу винищувальної авіації ппо (в/ч 55563, н.п. Саваслейка, н.п. Кулебаки, Нижньогородська область);

2015 р. – начальник служби безпеки польотів 4 Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань мо рф (в/ч 62632, м. Липецьк);

2020 р. – начальник третього дослідницького відділу винищувальної авіації бойового застосування 4 Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань мо рф (в/ч 62632, м. Липецьк);

2022 р. – командир 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф.

Паспорт громадянина рф: серія 2200 № 668017, виданий 22.09.2001 р.

ІПН: 525103256433. “СНИЛС”:14268077671.

Одружений, має сина.

Технічний персонал:

1. ІВАШОВ Роман Сергійович

(рос. ИВАШОВ Роман Сергеевич), технік, старший лейтенант/капітан.

08.10.1998 р.н.

Освіта: Військовий навчально-науковий центр військово-повітряних сил “Військово-повітряна академія ім. професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна” (факультет радіоелектронної боротьби і інформаційної безпеки).

Паспорт громадянина рф: серія 2012 № 544683.

ІПН: 361502584189. “СНИЛС”: 164-424-044 46.

2. НЕВОЛІН Максим Сергійович

(рос. НЕВОЛИН Максим Сергеевич), інженер, лейтенант (станом на 18.06.2022)

26.11.1999 р.н.

Освіта: Військова академія повітряно-космічної оборони імені маршала радянського союзу Г.К. Жукова (Тверь, 2022 р.)

ІПН: 643202939792.

Одружений.

3. ГЕРАЩЕНКО Владислав Олександрович

(рос. Геращенко Владислав Александрович), інженер, старший лейтенант/капітан.

10.09.1998 р.н.

Освіта: Сизранське вище військове авіаційне училище льотчиків

Паспорт громадянина рф: серія 3618 № 596503, виданий 28.10.2018 р. гу МВС рф по Самарській обл.

ІПН: 253305345563. “СНИЛС”: 150-620-542 19.

4. КРАКАН Олександр Ігорович

(рос. КРАКАН Александр Игоревич), військовослужбовець, капітан/майор.

12.03.1989 р.н.

2006-2007 рр. – військовослужбовець 6 окремої авіаційної ескадрилії спеціального призначення військ національної гвардії рф (в/ч 3692);

2020 р. – військовослужбовець 38 винищувального авіаційного полку 27 змішаної дивізії 4 командування впс і ппо (в/ч 80159).

Паспорт громадянина рф: серія 0314 № 622746, виданий 23.07.2014 р. відділом уфмс по Краснодарському краю в Кущевському р-н.

Посвідчення особи військовослужбовця: АА2060318

ІПН: 237100221025. “СНИЛС”: 138-306-069 51.

Одружений.

5. КРАМОР Єгор Ігорович

(рос. КРАМОР Егор Игоревич), технік, старший лейтенант/капітан.

02.04.1999 р.н.

Освіта: Військово-науковий центр Військово-повітряних сил Військово-повітряної академії імені професора Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна.

Паспорт громадянина рф: серія 2019 № 312264, виданий 25.04.2019 р. гу мвс по Воронізькій обл.

ІПН: 580203116358.

6. МІНАКОВ Євгеній Геннадійович

(рос. Минаков Евгений Геннадьевич), інженер, капітан/майор.

21.02.1988 р.н.

Освіта: Іркутське вище військове авіаційне інженерне училище.

26.11.2012-2020 рр. – старший лейтенант – інженер техніки обслуговування (автоматичних систем управління і електрообладнання) інженерно-авіаційної служби (ескадрильї) авіаційної ескадрильї 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987) Дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил рф.

Паспорт громадянина рф: серія 2509 № 039715, виданий 27.05.2008 р. від УФМС по Іркутській обл., в Октябрському р-н., м. Іркутська.

ІПН: 490606902164. “СНИЛС”: 123-692-407 53.

Одружений, має сина та доньку.

7. МУРАВЬЄВ Іван Валентинович

(рос. МУРАВЬЕВ Иван Валентинович), старший технік-механік (станом на 28.04.2022 р.), капітан/майор.

06.02.1995 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 2914 № 678877.

ІПН: 400304749346.

Одружений, має доньку.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України