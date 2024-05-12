Ідентифікація російських воєнних злочинців: ГУР визначило, хто обстрілює Україну “кинджалами”
Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил російських загарбників.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Також ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.
44 оап ОсП (в/ч 83122) сформовано 1 грудня 2021 року.
Місце постійної дислокації: аеродром “саваслєйка” нижньогородської області РФ.
Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ― винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.
Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.
Озброєння: авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 “кинджал” (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.
Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль “першого ступеню”).
Воєнні злочинці РФ
Воєнні злочинці — командний, льотний та технічний склад 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф
Встановлений командний та льотний склад полку:
1. АХМАДЄЄВ Денис Рауфович
(рос. АХМАДЕЕВ Денис Рауфович), командир полку (з липня 2023 року), полковник, особистий номер: “Ф-197912” (станом на 01.10.2023 р).
27.02.1978 р.н., уродженець Казахстану, м. Кустанай.
Освіта: Армавірське вище військове авіаційне червонопрапорне училище льотчиків ім. Кутахова; Барнаульське вище військове авіаційне училище льотчиків (2000 р.)
14.03.2019-14.07.2020 рр. – командир 1 авіаційної ескадрильї 712 винищувального авіаційного полку 14 а впс і ппо зс рф (в/ч 82873).
Паспорт громадянина рф: серія 6801 № 274331, виданий 23.08.2001 р. Моршанським р-н., Тамбовська обл.
ІПН: 690706686924. “СНИЛС”: 173-226-457 60.
Одружений, має доньку 2011 р.н. та сина 2017 р.н.
2. БЕЗКОРОВАЙНИЙ Максим Іванович
(рос. БЕСКОРОВАЙНЫЙ Максим Иванович), льотчик, майор/підполковник.
23.02.1988 р.н.
Освіта: Єйський вищий військовий авіаційний інститут (Факультет: Управління повітряним рухом).
Паспорт громадянина рф: серія 0307 № 734103.
ІПН: 236103410639.
Одружений, має сина 2017 р.н.
3. ГАЙНІСЛАМОВ Ельдар Валійович
(рос. ГАЙНИСЛАМОВ Эльдар Валиевич), штурман, майор/підполковник.
02.11.1987 р.н.
Паспорт громадянина рф: серія 7507 № 159485, виданий 26.11.2007 р. вуфмс рф по Челябінській області.
ІПН: 745213686846.
Одружений, має доньку та сина 2018 р.н.
4. ГАЛІМОВ Тимур Дімович
(рос. ГАЛИМОВ Тимур Димович), льотчик, майор/підполковник.
31.12.1986 р.н., уродженець с. Аскіно Башкірської АРСР.
2020 р. – військовослужбовець 3 авіаційної групи 6980 авіаційної бази (в/ч 69806-З).
Паспорт громадянина рф: серія 8015 № 040658, виданий 27.03.2015 р. відділом УФМС в Аскінському районі.
ІПН: 020400394000. “СНИЛС”: 205-424-971 44.
Одружений, має доньку 2012 р.н.
5. ГЛАДКІХ Микита Олегович
(рос. ГЛАДКИХ Никита Олегович), штурман, льотчик, старший лейтенант/капітан.
07.03.1998 р.н.
Освіта: Челябинське вище воєнне авіаційне училище штурманів / Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків (2021-2022 рр.)
Паспорт громадянина рф: серія 0319 № 008984.
ІПН: 233714769419. “СНИЛС”: 180-348-554 71.
6. ГЛАЗИРІН Микита Дмитрович
(рос. ГЛАЗЫРИН Никита Дмитриевич), льотчик, капітан/майор.
01.04.1995 р.н.
Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків, факультет винищувальної авіації.
Станом на 2020 р. – командир взводу навчальної авіаційної бази “Армавір” (південна околиця м. Армавір Краснодарського краю).
Паспорт громадянина рф: серія 0315 № 219571, виданий 22.06.2015 р. відділом уфмс по Краснодарському краю.
ІПН: 720705369180. “СНИЛС”: 159-729-816 30.
7. ГУМЕРОВ Арслан Бакірович
(рос. ГУМЕРОВ Арслан Бакирович), льотчик, старший лейтенант/капітан.
21.04.1998 р.н., уродженець м. Уфа. Народився у сім’ї військовослужбовця.
ІПН: 027319191147. “СНИЛС”: 175-589-221 15.
Одружений.
8. ЄРМАКОВ Олександр Михайлович
(рос. Ермаков Александр Михайлович), штурман, старший лейтенант/капітан.
09.01.1997 р.н.
Освіта Челябинське вище воєнне авіаційне училище штурманів (2021 р., 507 група).
Паспорт громадянина рф: серія 9410 № 107598.
ІПН: 180804003301. “СНИЛС”: 163-811-881 75.
Одружений.
9. ЖУКОВ Дмитро Олексійович
(рос. ЖУКОВ Дмитрий Алексеевич), штурман, старший лейтенант/капітан.
23.01.1998 р.н.
Освіта: Челябинське вище воєнне авіаційне училище штурманів (507 навчальна група, 2021 р.).
Станом на 2020 р. – командир відділення філії військового навчального центру військово-повітряних сил військово-повітряної академії м. Челябінськ.
Паспорт громадянина рф: серія 7518 № 115457.
ІПН: 746001079746.
Одружений, скоро буде мати дитину.
10. ЗІЛЯЄВ Едуард Рінатович
(рос. ЗИЛЯЕВ Эдуард Ринатович), льотчик, капітан/майор.
27.08.1994 р.н.
Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків.
Паспорт громадянина рф: серія 0315 № 090741.
ІПН: 025509091073.
Одружений.
11. КАЛАШНІКОВ Олександр Сергійович
(рос. КАЛАШНИКОВ Александр Сергеевич), льотчик, майор/підполковник.
19.09.1991 р.н.
Освіта (ймовірно): Військово-науковий центр військово-повітряних сил військово-повітряної академії імені професора Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна (факультет авіаційного озброєння, 2013 р.).
Паспорт громадянина рф: серія 0311 № 812289.
ІПН: 231517840732. “СНИЛС”: 174-352-940 78.
Одружений, має доньку та сина.
12. КІРПІЧНІКОВ Дмитро Сергійович
(рос. КИРПИЧНИКОВ Дмитрий Сергеевич), штурман, старший лейтенант/капітан.
14.08.1998 р.н., уродженець м. Челябінськ.
Освіта Челябинське вище військове авіаційне училище штурманів (2021 р.).
Паспорт громадянина рф: серія 7518 № 185933.
ІПН: 742702488154.
Одружений.
13. КОЛОМІН Антон Олегович
(рос. КОЛОМИН Антон Олегович), штурман, майор/підполковник.
23.07.1984 р.н.
Освіта Челябинське вище військове авіаційне училище штурманів.
2013-2022 рр. – штурман корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї 764 винищувального авіаційного полку (в/ч 88503).
У 2021 р. був прикомандирований до 201 військової бази (Таджикистан).
Паспорт громадянина рф: серія 8504 № 286662.
ІПН: 081407171387. “СНИЛС”: 159-644-149 02.
14. КОНОВАЛОВ Микита Сергійович
(рос. КОНОВАЛОВ Никита Сергеевич), штурман, старший лейтенант/капітан.
05.12.1998 р.н.
Паспорт громадянина рф: серія 7518 № 252905.
ІПН: 744922213889.
15. КОШКІН Владислав Ігорович
(рос. КОШКИН Владислав Игоревич), штурман, старший лейтенант/капітан.
25.03.1998 р.н.
Освіта: Челябинське вище військове авіаційне училище штурманів (507 навчальна група, 2021 р.).
Паспорт громадянина рф: серія 3712 № 497939, виданий 12.09.2012 р. тп УФМС рф по Курганській обл. в Щучанському р-н.
ІПН: 452503355976. “СНИЛС”: 164-107-611 39.
16. КУРГАНОВ Вадим Володимирович
(рос. КУРГАНОВ Вадим Владимирович), льотчик, старший лейтенант/капітан.
23.06.1996 р.н.
Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків (факультет винищувальної авіації, 2021 р.).
Паспорт громадянина рф: серія 6310 № 548372.
ІПН: 643404200154. “СНИЛС”: 147-502-910 56.
17. МЄЗЄНЦЕВ Григорій Андрійович
(рос. МЕЗЕНЦЕВ Григорий Андреевич), льотчик, старший лейтенант/капітан.
23.01.1998 р.н.
Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків, факультет винищувальної авіації (2019-2020 рр.).
Паспорт громадянина рф: серія 0318 № 990258, виданий 26.04.2018 р. гу МВС рф по Краснодарському краю.
ІПН: 232910595333.
18. РАХІМОВ Ріналь Рінатович
(рос. РАХИМОВ Риналь Ринатович), льотчик, лейтенант/старший лейтенант.
13.01.1999 р.н., уродженець Киргизстану.
Паспорт громадянина рф: серія 9212 № 427829, виданий 20.01.2013 р. ІПН: 166026713880.
19. РУДНЄВ Власлав Романович
(рос. РУДНЕВ Власлав Романович), льотчик, старший лейтенант/капітан.
28.11.1998 р.н.
Освіта: 929 державний льотно-випробувальний центр мо рф (в/ч 15650, 2022 р.).
Паспорт громадянина рф: серія 2012 № 571242, виданий 14.12.2012 р. відділом уфмс по Воронезькій обл., в Ленінському р-н. м. Вороніж.
ІПН: 366413205092.
20. СЕМЕНЮК Роман Сергійович
(рос. СЕМЕНЮК Роман Сергеевич), заступник командира полку (станом на початок 2023 р.), полковник, особистий номер, “Ф-197927”.
27.12.1977 р.н. уродженець м. Волгоград Волгоградської області РРФСР.
Освіта: Військово-науковий центр Військово-повітряних сил Військово-повітряної академії імені професора Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна.
Паспорт громадянина рф: серія 6905 № 799291.
ІПН: 690701692770, “СНИЛС”: 173-788-902 27.
21. СІВАГІН Олексій Юрійович
(рос. Сивагин Алексей Юрьевич), льотчик, капітан/майор.
26.04.1993 р.н.
Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків 2 рота (вступ 2013) (2017-2018).
4 центр бойового застосування та перенавчання льотного складу впс пкс зс рф.
Паспорт громадянина рф: серія 4513 № 036206.
ІПН: 773391443303. “СНИЛС”: 161-935-744 85.
22. СОКОЛОВ Єлисей Дмитрович
(рос. СОКОЛОВ Елисей Дмитриевич), льотчик, старший лейтенант/капітан.
04.09.1998 р.н., народився у родині військових.
Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків, факультет винищувальної авіації (2021 р.).
Паспорт громадянина рф: серія 0319 № 116975.
ІПН: 744921801567. “СНИЛС”: 175-570-200 70.
23. СОКОЛОВ Ілля Олександрович
(рос. СОКОЛОВ Илья Александрович), льотчик, старший лейтенант/капітан.
16.05.1998 р.н., уродженець с. Шайковка, Кіровської обл.
Освіта: Краснодарське вище авіаційне училище льотчиків (2021 р.).
Паспорт громадянина рф: серія 0319 № 024750, виданий ГУ МВС рф по Краснодарському краю.
ІПН: 501208446576. “СНИЛС”: 153-427-193 55.
24. СОЛОВЄЙ Савелій Олександрович
(рос. СОЛОВЕЙ Савелий Александрович), льотчик, капітан.
05.01.1997 р.н., уродженець м. Новосибірськ.
Освіта (ймовірна): Авіаційний кадетський корпус ім. О.І. Покришкіна, Краснодарське вище військове авіаційне училище (факультет винищувальної авіації, 2018-2020 р.).
Станом на 2020 р. – командир взводу навчальної авіаційної бази “Армавір”.
Паспорт громадянина рф: серія 5016 № 617123.
ІПН: 540543849558. “СНИЛС”: 166-101-773 46.
Одружений, має сина.
25. УВАРОВ Денис Вікторович
(рос. УВАРОВ Денис Викторович), льотчик, старший лейтенант.
22.03.2000 р.н., ймовірно уродженець м. Балашов, Саратовської області.
Освіта: Військове авіаційне училище (2022 р.).
Паспорт громадянина рф: серія 7520 № 511505.
Свідоцтво про народження: серія І-РУ № 531227, видане 30.03.2000 р. ІПН: 644003737899.
Посвідчення особи військовослужбовця: АЕ 6459064.
Одружений.
26. ФІЗІКОВ Едуард Заурович
(рос. ФИЗИКОВ Эдуард Заурович), штурман, майор/підполковник.
23.01.1989 р.н.
Освіта: Челябинське вище військове авіаційне училище штурманів (2017 р.).
Паспорт громадянина рф: серія 7509 № 637158, виданий 25.12.2009 р. відділом УФМС по Челябінській обл. в м. Копейськ. ІПН: 741114905465.
27. ХМІЛЬ Андрій Сергійович
(рос. ХМИЛЬ Андрей Сергеевич), штурман, майор/підполковник.
13.11.1986 р.н.
Освіта: Челябинське вище військове авіаційне училище штурманів (2009).
Проходження військової служби:
2012-2017 рр. військовослужбовець 3958 авіаційної бази 2 розряду (в/ч 20727, Савалейка).
Паспорт громадянина рф: серія 2218 № 941357, виданий 20.12.2018 р. гу мвс по Ніжегородській обл.
ІПН: 525105725930. “СНИЛС”: 117-200-592 12.
Одружений.
28. ЮСУПОВ Кирило Амірович
(рос. ЮСУПОВ Кирилл Амирович), льотчик, старший лейтенант/капітан.
29.01.1999 р.н.
Освіта: філія Військово-повітряної академії імені професора Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна (м. Челябінськ).
Паспорт громадянина рф: серія 7518 № 269155.
ІПН: 741806612566. “СНИЛС”: 160-408-683 49.
Одружений.
29. ЯМАКІДІ Олексій Філіпович
(рос. ЯМАКИДИ Алексей Филиппович), старший льотчик – інспектор відділу бойової підготовки командування дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф, полковник.
До липня 2023 року – командир полку. Продовжує брати участь у польотах на літаках МіГ-31К.
23.01.1976 р.н., уродженець м. Кримськ Краснодарського краю РРФСР.
2005 р. – служба у складі в/ч 44557 (м. Липецьк);
2010 р. – служба у складі в/ч 16651 (м. Липецьк);
2014 р. – служба у складі 148 Центру бойової підготовки та перепідготовки льотного складу винищувальної авіації ппо (в/ч 55563, н.п. Саваслейка, н.п. Кулебаки, Нижньогородська область);
2015 р. – начальник служби безпеки польотів 4 Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань мо рф (в/ч 62632, м. Липецьк);
2020 р. – начальник третього дослідницького відділу винищувальної авіації бойового застосування 4 Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань мо рф (в/ч 62632, м. Липецьк);
2022 р. – командир 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф.
Паспорт громадянина рф: серія 2200 № 668017, виданий 22.09.2001 р.
ІПН: 525103256433. “СНИЛС”:14268077671.
Одружений, має сина.
Технічний персонал:
1. ІВАШОВ Роман Сергійович
(рос. ИВАШОВ Роман Сергеевич), технік, старший лейтенант/капітан.
08.10.1998 р.н.
Освіта: Військовий навчально-науковий центр військово-повітряних сил “Військово-повітряна академія ім. професора Н.Є. Жуковського і Ю.А. Гагаріна” (факультет радіоелектронної боротьби і інформаційної безпеки).
Паспорт громадянина рф: серія 2012 № 544683.
ІПН: 361502584189. “СНИЛС”: 164-424-044 46.
2. НЕВОЛІН Максим Сергійович
(рос. НЕВОЛИН Максим Сергеевич), інженер, лейтенант (станом на 18.06.2022)
26.11.1999 р.н.
Освіта: Військова академія повітряно-космічної оборони імені маршала радянського союзу Г.К. Жукова (Тверь, 2022 р.)
ІПН: 643202939792.
Одружений.
3. ГЕРАЩЕНКО Владислав Олександрович
(рос. Геращенко Владислав Александрович), інженер, старший лейтенант/капітан.
10.09.1998 р.н.
Освіта: Сизранське вище військове авіаційне училище льотчиків
Паспорт громадянина рф: серія 3618 № 596503, виданий 28.10.2018 р. гу МВС рф по Самарській обл.
ІПН: 253305345563. “СНИЛС”: 150-620-542 19.
4. КРАКАН Олександр Ігорович
(рос. КРАКАН Александр Игоревич), військовослужбовець, капітан/майор.
12.03.1989 р.н.
2006-2007 рр. – військовослужбовець 6 окремої авіаційної ескадрилії спеціального призначення військ національної гвардії рф (в/ч 3692);
2020 р. – військовослужбовець 38 винищувального авіаційного полку 27 змішаної дивізії 4 командування впс і ппо (в/ч 80159).
Паспорт громадянина рф: серія 0314 № 622746, виданий 23.07.2014 р. відділом уфмс по Краснодарському краю в Кущевському р-н.
Посвідчення особи військовослужбовця: АА2060318
ІПН: 237100221025. “СНИЛС”: 138-306-069 51.
Одружений.
5. КРАМОР Єгор Ігорович
(рос. КРАМОР Егор Игоревич), технік, старший лейтенант/капітан.
02.04.1999 р.н.
Освіта: Військово-науковий центр Військово-повітряних сил Військово-повітряної академії імені професора Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна.
Паспорт громадянина рф: серія 2019 № 312264, виданий 25.04.2019 р. гу мвс по Воронізькій обл.
ІПН: 580203116358.
6. МІНАКОВ Євгеній Геннадійович
(рос. Минаков Евгений Геннадьевич), інженер, капітан/майор.
21.02.1988 р.н.
Освіта: Іркутське вище військове авіаційне інженерне училище.
26.11.2012-2020 рр. – старший лейтенант – інженер техніки обслуговування (автоматичних систем управління і електрообладнання) інженерно-авіаційної служби (ескадрильї) авіаційної ескадрильї 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987) Дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил рф.
Паспорт громадянина рф: серія 2509 № 039715, виданий 27.05.2008 р. від УФМС по Іркутській обл., в Октябрському р-н., м. Іркутська.
ІПН: 490606902164. “СНИЛС”: 123-692-407 53.
Одружений, має сина та доньку.
7. МУРАВЬЄВ Іван Валентинович
(рос. МУРАВЬЕВ Иван Валентинович), старший технік-механік (станом на 28.04.2022 р.), капітан/майор.
06.02.1995 р.н.
Паспорт громадянина рф: серія 2914 № 678877.
ІПН: 400304749346.
Одружений, має доньку.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet