«Вони вміють катувати, і багатьом це подобається». Російські садисти на Херсонщині

Від початку окупації росіяни викрадають людей. На Херсонщині мішенями спершу були активісти й люди з проукраїнською позицією, які виходили на мітинги проти окупаційної влади. Згодом почали приходити до вчителів, медиків, місцевих управлінців, фермерів, тероборонців, колишніх АТОвців, родичів військових.

Про викрадення, вбивства і катування цивільних на окупованій Херсонщині нині — у матеріалі видання hromadske.

«Лише не вбивайте нас»

«Мої батьки були звичайними фермерами, мали поля, засівали їх. Працювали біля свого гарненького будинку, вели господарство. Допомагали людям — пекли хліб і роздавали тим, хто потребував. Любили подорожувати. Любили своїх дітей, онуків. Усе чекали, що село прийдуть звільняти. Але так і не дочекалися…» — говорить Аліна. Її батьків — Валентина й Ларису Павленків, мешканців села Архангельське на Херсонщині, зранку 24 серпня сусіди знайшли мертвими в погребі. Там вони зазвичай ховалися від обстрілів й іноді ночували.

Російські військові застрелили їх напередодні ввечері. Сусіди не чули пострілів, лише чоловічі голоси на подвір’ї.

Спершу в погребі вони побачили Валентина, коли ж підняли його тіло — під ним була дружина Лариса, він намагався її закрити собою від окупантів.

Подружжя загорнули в ковдру й поховали в їхньому дворі разом в одній могилі. На кладовищі було небезпечно — росіяни його замінували.

Аліна пригадує, що окупанти й раніше приходили подивитися, як живуть батьки. Щонайменше тричі, востаннє — за пʼять днів до вбивства.

«Коли батьки були в підвалі, мама піднялася в будинок, їй потрібно було щось узяти. Вона відчула запах сигарет, побачила військових. Вони хазяйнували в будинку, брали бритву, щось іще для гігієни.

Мама просила їх вийти. У них на паркані було написано “Люди”, і вона наголошувала: ”Ви ж знаєте, що ми тут живемо”. Можна сказати, що вона їх вигнала того дня. І от невдовзі вони повернулися і вбили їх».

Ще раніше Лариса розповідала доньці, що у двоповерхівці навпроти їхнього будинку відчинені вікна. Вони з чоловіком не могли зрозуміти, чи не живуть там часом військові. Нині Аліна припускає, що звідти за батьками могли стежити.

«Ми переконували їх виїжджати. Але вони не хотіли — усе своїми руками наживали, шкода було кидати. Тато завжди казав, що від обстрілів вони врятуються в погребі.

Звичайно, вони боялися росіян. Коли потрібно було поговорити телефоном, ховалися, щоб ті не побачили і не відібрали.

Вони єдині в селі, кого так убили. Так, людей забирали на підвал, проводили з ними розмови. Але ж це були активісти», — розповідає Аліна.

Валентин і Лариса Павленко, мешканці села Архангельське на Херсонщині, яких розстріляли росіяни. Фото:надано hromadske

«Вичавити тих, хто за Україну» Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначає, що з початку повномасштабної війни на Херсонщині зафіксували 303 випадки насильницьких зникнень, 121 людину звільнили, 1 — вбили, а доля ще 181 — невідома. «Точну кількість таких випадків наразі в Україні підрахувати неможливо. З моменту повномасштабного вторгнення практика насильницьких зникнень стала одним із поширених методів залякування громадян на новоокупованих територіях», — каже Лубінець. Правозахисник Олександр Данилов розповідає, що від початку окупації Херсонщини він зафіксував 433 випадки насильницьких зникнень і 130 — незаконного позбавлення волі. Звільнений британець розповів про тортури у російському полоні «Я впевнений, що моя інформація неповна. Цих фактів може бути в рази більше. До насильницьких зникнень я відносив випадки, коли росіяни забирали людину і тримали її довше ніж місяць». Переважно росіяни викрадають активістів, людей із проукраїнською позицією, вчителів, лікарів, представників місцевої влади. Історію сімʼї Павленків правозахисник називає несистемною й нетиповою. З початку повномасштабної війни таких випадків на Херсонщині зафіксували не більш як чотири, каже він. Хоча загалом правозахисник знає про 243 факти загибелі цивільних. «Йдеться і про розстріл евакуаційного автобуса в серпні, коли загинули троє людей. І про вбивство сімʼї Павленків. І про розстріл автівки з пʼятьма людьми, де була дитина. У травні снайпер застрелив волонтера, який вивозив людей із Херсона. Це також і випадки підривів на мінах. Люди гинуть за різних обставин. Якщо ж говорити про історії, коли росіяни зайшли додому й цілеспрямовано вбили людей, я знаю таких небагато. Зазвичай фермерів, працівників сільського господарства окупанти схиляють до того, щоб вони реєструвалися за російськими законами, сплачували податки. Або ж їх банально грабують, віджимають гроші», — каже Данилов. На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну рашистську катівню Зараз окупанти почали повторно викрадати людей. Так, 10 вересня з власного дому забрали Віктора Пендальчука, директора Каховської школи № 1. Вперше його викрали 30 квітня і тримали до 14 травня. Де зараз перебуває чоловік — невідомо.

Валентин і Лариса Павленко, мешканці села Архангельське на Херсонщині, яких розстріляли росіяни. Фото:надано hromadske

«Він лежав на землі з приставленим до голови автоматом» 3 серпня о 6:30 ранку окупанти прийшли додому до міського голови Горностаївської обʼєднаної територіальної громади — Дмитра Ляхна. «Ми щойно прокинулися, чоловік зробив каву, чай, сіли за стіл, як раптом я побачила, що в будинок щось блимнуло ліхтариком. Одразу не зрозуміла, що це, але тут увірвалися озброєні чоловіки — у балаклавах, окулярах. Зараз я розумію, що, найімовірніше, це були ФСБ або спецназ. Вони кричали, щоб ми лягали на підлогу», — згадує дружина Дмитра, Олена Ляхно. Військові кричали, шукали зброю, вивели чоловіка надвір, поклали обличчям до землі та приставили автомат до голови. Олена побігла за Дмитром, але їй наказали залишатися в будинку. «У мене почалася істерика, тому що в кімнаті спала трирічна донька. Один із них доволі грубо мені сказав: “Ви наших дітей не жаліли, ми ваших також жаліти не будемо”. Після цих слів у мене впала пелена». Військові забрали з будинку всі документи, гроші, телефони, ноутбуки, барсетку Дмитра, відчинили сейф із рушницею. Згодом забіг один з окупантів і почав вимагати, щоб Олена дала йому шапку. Ймовірно, для того, щоб надягти Дмитру і щоб він не бачив, куди його повезуть. Свідчення куп’янчанина, який постраждав від тортур російської ФСБ: катували струмом і випалювали паяльником хрести на тілі (відео) «На вулицю мене не випускали. Я лише через вікно чула, як його били. Чула, як чоловік казав: “Не бийте, я вам правду кажу”, а його після цього — прикладом. Били за мітинги, які він організовував на початку. Я зачинила вікно, не витримала і боялася, щоб донька не прокинулася. Ще чула відголоски, як у нього запитували про його старших дітей». Після цього Дмитра вивезли в невідомому напрямку. Тим часом у будинок до кімнати Олени зайшов військовий. «Він був під наркотиками чи алкоголем, не знаю. Стоїть, дивиться на мене. Думаю — зараз щось буде — чи забере мене з дитиною, чи згвалтує. Але, слава богу, обійшлося. Він ще мені сказав: “Чого ти ниєш? Кажу: “У мене чоловіка забрали, дитина маленька зараз прокинеться, буде запитувати, де батько. Він каже: “Ти більше кричиш, ніж ми, не ний, усе буде добре”. Розвернувся і пішов. І вже понад 50 днів я нічого не знаю про чоловіка». Одразу після викрадення Дмитра Олена з дітьми виїхала з Горностаївки, як і більшість мешканців і працівників селищної ради. І лише нещодавно дізналася, що її чоловік живий. Окупанти привезли його до Горностаївки, щоб зібрати техніку: компʼютери, принтери, ноутбуки, які раніше стояли в селищній раді. «Люди, які бачили Дмитра, переказали мені, що він сильно схуд, змучений, із бородою, брудний. Щоб ви розуміли, його забрали з дому лише в трусах. Працівникам сказали, якщо вони зберуть швидко всю техніку, то чоловіка за 3-4 дні відпустять. Але вже минуло більше часу, а його так і немає. Кажуть, що нібито його протримали в Горностаївці декілька днів і повезли знову в невідомому напрямку». Балаклія під окупантами: десятки закатованих, зниклих безвісти і три місяці тортур

Дмитро Ляхно. Фото:надано hromadske