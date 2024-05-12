Україна вирішила відкрити ще один табір для російських військовополонених

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України капітан Андрій Юсов повідомив про рішення швидше відкрити додаткове місце утримання, додатковий табір для російських військовополонених в Україні.

Свої коментарі він надав під час прямого ефіру на телемарафоні «Єдині новини» 12 травня 2024 року.

Спочатку Андрій Юсов звернувся до російських окупантів, зокрема тих, хто зараз бере участь у боях на Харківщині, з пропозицією здаватися в полон.

«Враховуючи втрати ворога в живій силі і техніці, я хотів би звернутися до російських окупантів, російських військовослужбовців, зокрема ленінградського та московського військових округів — сам вони зараз знаходяться на Харківському напрямку: щодо можливості здачі в полон», — заявив представник ГУР МОУ.

За його словами, такі випадки вже зараз активно відбуваються.

«Ми маємо інформацію від бійців РДК, від легіону «Свобода росії», від «Сибірського батальйону», вони так само сьогодні виступили із зверненнями до російських окупантів: або переходити на бік Сил безпеки і оборони України, або здаватись в полон», — заявив Андрій Юсов.

Україна, наголосив він, гарантує дотримання міжнародних женевських конвенцій, дотримання гуманітарного права, гарантує життя і безпеку для тих військовослужбовців, хто не захоче ставати гарматним м’ясом або воєнними злочинцями режиму путіна.

«Такі військовослужбовці вже є, і найближчим часом про них буде більше інформації. Втрати на даному напрямку противника значні, і будуть лише збільшуватися. Здача в полон або перехід на бік України — це розумна альтернатива. Тому звертаємося до тих російських окупантів, хто зберіг ще інстинкт самозбереження і критичне мислення», — зазначив Андрій Юсов.

«Враховуючи масштаб ситуації, втрати російських окупантів, прийнято рішення швидше відкрити додаткове місце утримання, додатковий табір для російських військовополонених в Україні. Скоро буде ця інформація публічною і офіційною», — додав він. // АрміяInform