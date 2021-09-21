За забар у 1000 доларів судитимуть харківського поліцейського

Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно дізнавача сектору дізнання одного з відділів поліції ГУНП в області за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, вказаний співробітник поліції вимагав неправомірну вигоду у співмешканки чоловіка, який був учасником кримінального провадження за фактом замаху на умисне вбивство свого сина (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Поліцейський повідомив, що може вплинути на слідчих, і вказаного чоловіка не буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Вартість такої «послуги» правоохоронець оцінив в 1 тис. доларів США.

Відразу після одержання зазначеної суми коштів поліцейського затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування проводили слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Другого оперативного відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві та Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури