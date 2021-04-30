Закарпатські поліцейські екстрадували затриманих на території України іноземців, які перебували в міжнародному розшуку

Сьогодні, 30 квітня, працівники сектору міжнародного поліцейського співробітництва, за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення, забезпечили процедуру екстрадиції розшукуваних Інтерполом зловмисників.

Йдеться про 29-річного угорця, який перебував у міжнародному розшуку за причетність до хуліганства, вандалізму та крадіжки на території сусідньої держави і був затриманий 8 лютого у Виноградові поблизу одного з торговельних закладів.

Також мова йде про 25-річного громадянина Російської Федерації, затриманого на КПП «Ужгород» уночі 11 березня. Останній розшукувався правоохоронними органами Австрії за вчинення на території країни збройного пограбування.

У відповідності до чинного законодавства зловмисників передали ініціаторам розшуку.

Крім того, до України повернуто фігуранта злочину, який розшукувався Головним управлінням поліції в Івано-Франківській області для відбування покарання відповідно до вироку Калуського міськрайонного суду за вчинення злочину передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України (Збут наркотиків).

Найближчим часом 32-річного фігуранта також передадуть ініціатору розшуку для виконання вироку суду.

Поліція Закарпатської області