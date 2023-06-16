У Житомирі експосадовця обвинувачують у заподіянні довкіллю збитків на суму понад ₴22 млн.

Прокурори Житомирської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора комунального підприємства за фактом порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод, створило небезпеку для довкілля, призвело до масової загибелі об’єктів тваринного світу (ч. 2 ст. 242 КК України).

Як повідомлялося раніше, комунальним підприємством Житомирської міськради, яке на той час очолював обвинувачений, у річку Тетерів здійснено аварійний скид стічних вод з головної каналізаційної насосної станції міста Житомира.

Фактично протягом тижня, цілодобово, у серпні 2021 року, неочищені стічні води потрапляли до водойми.

Як наслідок – критичне забруднення поверхневих вод призвело до масової гибелі риби.

Масштабність збитків встановила інженерно-екологічна експертиза: державі заподіяно шкоди на понад 22 млн грн.

Під час досудового розслідування накладено арешт на майно фігуранта – автомобіль та частину квартири, яка йому належить.

Також до суду заявлено позов про стягнення з обвинуваченого у повному обсязі завданих збитків.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Житомирська окружна прокуратура. Досудове розслідування – Житомирське райуправління поліції, оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Житомирська обласна прокуратура