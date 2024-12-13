Підпалив службовий автомобіль поліції: на Прикарпатті затримали зловмисника

Фігурант скоїв злочин за винагороду на замовлення спецслужб рф. Раніше судимого зловмисника поліцейські затримали на АЗС у місті Косів.

12 грудня, близько 22:00, зловмисник облив бензином службовий автомобіль «Renault Duster» та підпалив. Вогонь знищив передню частину транспортного засобу.

Оперативники кримінальної поліції швидко встановили особу, причетну до підпалу, та затримали її на одній із АЗС Косова. Затриманим виявився 24-річний мешканець Кутської громади, який раніше був засуджений за майнові злочини.

У ході слідства поліцейські з’ясували, що напередодні чоловік знайшов оголошення в Telegram-каналі про підробіток. “Роботодавець” з рф пропонував винагороду за підпал службової машини поліції.

Зловмисник погодився на злочин і всі свої дії фіксував на смартфон. Після вчинення злочину він надіслав докази замовнику.

Слідчі Косівського відділу поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу). За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Івано-Франківської області