За напад на депутата Запорізької облради судитимуть 4-х осіб

За процесуального керівництвом Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 4 осіб за фактом заподіяння депутату Запорізької обласної ради тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 122 КК України).

За даними слідства, у березні 2021 року група молодиків напала на депутата біля його приймальні та завдала йому тілесних ушкоджень. Слідством встановлено причетність до цього чотирьох мешканців Запорізької області у віці від 21 до 25 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління поліції Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури