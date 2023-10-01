На Вінниччині встановили раніше судимого зловмисника, причетного до крадіжки цінних речей у вінничанина

Чоловік скористався коли власник залишить сумку без нагляду і вкрав її. Упродовж доби правоохоронці встановили та розшукали зловмисника. Триває слідство.

27 вересня близько 11.30 до поліції звернувся 63-річний потерпілий з повідомленням про те, що під час відвідування ним закладу громадського харчування зникла його сумка, у якій був мобільний телефон, документи та банківські картки. Чоловік додав, що у подальшому його банківською карткою здійснювались розрахунки на загальну суму майже 5000 гривень.

За словами начальника Відділу поліції № 1 Вінницького райуправління Юрія Голуба, оперативно-розшуковими заходами та завдяки відеозаписам з камер спостереження поліцейським вдалось встановити особу зловмисника та маршрут його руху. Ним виявився 24-річний раніше судимий за майновий злочин місцевий житель.

Речові докази вилучено частково. Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів.

За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області