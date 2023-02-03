Завершено розслідування проти скандального екс-голови податкової Насірова

Стороні захисту Насірова відкрили матеріали справи для ознайомлення.

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування про можливе отримання хабара в розмірі 722 млн грн колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровым.

Як зазначається на сайті НАБУ, 2 лютого стороні захисту Насірова та іншого підозрюваного (його колишнього радника) відкрили матеріали справи для ознайомлення. Розслідування справи тривало з 2017 року.

НАБУ вважає, що Насіров отримав $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям одного з українських агрохолдингів у серпні 2015 року і понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ протягом лютого 2015 – серпня 2016 років.

Тодішній глава ДФС ставив у пріоритет відшкодування ПДВ для агрокомпаній, що фігурують у розслідуванні, і не погоджував такі ж заявки від інших учасників ринку, в тому числі комунальних.

Гроші за “послугу” екс-чиновник отримав на рахунки своєї іноземної фірми і ряду пов’язаних з ним компаній. Що стосується власника агрохолдингу, який давав гроші Насірову, то матеріали щодо його виділені в окреме виробництво, розслідування триває.

Назва агрохолдингу не вказано в заяві НАБУ.

Справа Романа Насірова:

18 жовтня 2022 року Насірову та його раднику оголосили про підозру в отриманні хабара.

За версією слідства, голова ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років отримав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

31 жовтня 2022 року стало відомо про те, що суд обрав колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень. // УНІАН