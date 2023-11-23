На Волині викрито керівників шістьох медзакладів, які за «відкати» укладали договори на поставку обладнання

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора шістьох керівників медичних закладів на Волині викрито на одержанні неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівники закладів системи охорони здоров’я налагодили систему «відкатів» за проведення робіт чи поставку товарів за рахунок бюджетних коштів. Сума неправомірної вигоди за укладення, своєчасну та повну оплату договорів на поставку медобладнання становила 10-20% від загальної вартості робіт.

У ході слідства задокументовано численні факти отримання посадовими особами лікарень неправомірної вигоди. Лише за кількома договорами вона склала майже 230 тис грн.

Встановлено причетність до корупційних схем керівників сімох різних лікарень та працівників-уповноважених осіб із закупівель.

Наразі шістьом керівникам медичних закладів повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Також встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Департаменту спеціальних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора