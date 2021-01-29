У Дніпрі співробітника кафе судитимуть за вбивство двох відвідувачів

Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 52-річного громадянина Азербайджанської Республіки за умисне вбивство двох осіб (ч.2 ст.115 КК України).

Так, подія сталася у жовтні 2020 року в одному з кафе у місті Дніпрі.

Між співробітником закладу та двома відвідувачами раптово виник конфлікт, в результаті якого обвинувачений, будучи у стані алкогольного сп’яніння, наніс потерпілим кухонним ножем удари у серце та черево. Від одержаних травм чоловіки померли.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури